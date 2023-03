As apresentações do Festival de Curitiba começam hoje (28). O evento contará com 350 atrações divididas em seis nichos, para todos os gostos e todas as idades. E neste fim de semana, o grupo paranaense de comédia Tesão Piá volta aos palcos e se apresenta com elenco original e completo.

+ Festival de Curitiba: o que assistir nesta terça-feira (28)

O grupo promete fazer shows para curitibano nenhum botar defeito, os espetáculos são um guia turístico para quem quer rir e se divertir com as melhores curitibanices.

As apresentações acontecem nos dias 30 e 31 de março, e 01 e 02 de abril no Teatro Regina Vogue, que fica no piso L2 do Shopping Estação. A direção é de Andrei Moscheto e o elenco é formado por Claudinho Castro, Lucas Duh, Cadu Scheffer, Luana Roloff, Jéssica Medeiros e Fagner Zadra.

Os ingressos já estão à venda, a partir de R$30 a meia entrada. Mais informações no site http://teatroebanxreginavogue.com.br/agenda/.

+ Leia também: Hospital Angelina Caron será palco de apresentação do Festival de Curitiba

Serviço

O que: Tesão Piá no Festival de Curitiba.

Onde: Teatro Regina Vogue. Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Fone (41) 3094-5300

Quando: 30 e 31 de Março, às 21h30; 01 de abril, às 20h; 02 de abril, às 18h.

Quanto: Ingressos a partir de R$30,00 + Taxa Adm. (meia)

Informações http://teatroebanxreginavogue.com.br/agenda/





RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Veja que incrível