A partir das 10h desta terça-feira (28), o Hospital Angelina Caron será palco do espetáculo do Festival de Curitiba com a peça As Histórias da Cili. Na apresentação, crianças e adultos são convidados a entrar no universo mágico das mais diversas histórias. O espetáculo é uma contação de histórias que busca refazer o mundo pelo afeto. O Festival de Curitiba está em sua 31ª edição.

No diálogo de Cili com a plateia, contadora e ouvintes são autores, fazem perguntas e esboçam respostas sobre os mistérios que veem na vida, a partir do lugar único no tempo e no espaço em que se encontram: o presente. “O espetáculo acontece na Praça Central do Hospital, localizado em Campina Grande do Sul, e será um momento cultural e de descontração para as crianças da pediatria, pacientes e colaboradores do hospital, além de ser aberto e gratuito para a comunidade local”, explica o gerente de marketing do Hospital Angelina Caron, Dieisson Medeiros.

“Sabemos que o clima do outono alterna entre sol e chuva em poucas horas. Mas nem isso vai atrapalhar esse momento tão especial para as crianças. Por isso, em caso de chuva, o evento será transferido para o Espaço do Colaborador, localizado na área interna do HAC”, completa.

A 31ª edição do Festival de Curitiba começa oficialmente nesta segunda-feira (27), no Guairão. A expectativa desta edição é atrair público recorde: cerca de 250 mil pessoas até o dia 9 de abril. A programação deste ano oferece mais de 350 atrações espalhadas em 60 espaços de Curitiba e Região Metropolitana.

