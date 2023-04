Saiba como assistir às Encenações da Paixão de Cristo em Curitiba

Depois de três anos, grupos de teatro comunitários voltam a encenar a Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa (7). As últimas apresentações aconteceram em 2019 e ficaram suspensas de 2020 a 2022 em decorrência da pandemia de covid-19.

As encenações gratuitas, ao ar livre, serão realizadas quase simultaneamente em seis bairros de Curitiba: Sítio Cercado, Bairro Alto, Abranches, Alto Boqueirão, Xaxim e Pinheirinho.

Moradores participam

Os seis grupos têm tradição na realização dos espetáculos baseados em cenas bíblicas que contam a história de Jesus, desde o seu nascimento até a morte e ressurreição. As montagens envolvem os moradores dessas comunidades, não apenas como atores amadores e figurantes, mas como voluntários na produção de cenários e figurinos. A Fundação Cultural de Curitiba apoia as inciativas fornecendo infraestrutura de palco, som e iluminação.

Um dos mais antigos é o Grupo Jubac – Jovens Unidos Buscando o Amor de Cristo, do Alto Boqueirão, que tem mais de 30 anos de existência. Formado por jovens da comunidade, pessoas de diversas profissões, o grupo desenvolve um trabalho permanente com ações voltadas ao crescimento pessoal e espiritual por meio das artes cênicas e da dança.

Outro grupo com experiência nesta tradição cristã é o Arte e Vida, que promove a encenação no Sítio Cercado desde o ano 2000. São pelo menos 200 atores e figurantes num espetáculo que atrai milhares de pessoas na praça em frente à Rua da Cidadania do Bairro Novo.

O grupo de teatro Êxodus representa a comunidade do Abranches e Barreirinha, e também atua há mais de 20 anos. Evangelizar através da arte é o propósito do grupo Amor em Cena, da região do bairro Xaxim. Cada encenação conta a história da crucificação sob um enfoque diferente, levando aos atores e ao público os ensinamentos de Jesus.

Grupo de Teatro da Paróquia Maria Mãe da Igreja, o Adorarte leva o espetáculo para o Centro Cultural Vilinha do Bairro Alto, onde a encenação é feita desde 2012. O grupo conta com uma equipe de aproximadamente 150 voluntários, membros da comunidade. No Pinheirinho, a atração é o grupo Cena Viva, que apresenta o auto da Paixão no Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração.

Endereços e horários das apresentações

Sexta-feira, 7 de abril

GRUPO DE TEATRO ARTE E VIDA – 20h

Local: Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado

GRUPO ÊXODUS – 18h

Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gemma Galgani. Rua Santa Gema Galgani, 77 – Barreirinha



ADORARTE – GRUPO DE TEATRO PARÓQUIA MARIA MÃE DA IGREJA – 20h

Local: Centro Cultural Vilinha.Rua Marco Pólo, 1.560 – Bairro Alto

JUBAC – Jovens Unidos Buscando o Amor de Cristo – 19h

Local: Praça Recanto dos Eucaliptos – Rua Pastor Antonio Polito, 2.200 – Alto Boqueirão

GRUPO DE TEATRO AMOR EM CENA – 20h

Local: Rua Francisco Derosso, 715. Santuário São Francisco de Assis – Xaxim

CENA VIVA – 19h

Local: Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração. Rua Nicola Pellanda, 545 – Pinheirinho

