Uma mulher caiu no vão entre um ônibus biarticulado e a plataforma de uma estação-tubo. O caso aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (3), na estação Dom Pedro I, na Avenida República Argentina, no bairro Água Verde. Ferida, a vítima permaneceu consciente, mas com um corte na cabeça.

LEIA MAIS – Incêndio em madeireira da região de Curitiba tem início com fogo em caldeira

Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná

Espera por socorro

Após a queda, a mulher aguardou o socorro por mais de 45 minutos, quando as equipes da Guarda Municipal de Curitiba e do Siate chegaram ao local. Situação que trouxe indignação para quem viu o que houve.

VIU ESSA? Empregos para a Páscoa! Americanas ainda tem mais de mil vagas temporárias

“Eu vi o acidente. A senhora se desequilibrou e caiu. Levamos 45 minutos para conseguirmos um atendimento de emergência. Ninguém atende, a maioria dos atendimentos é eletrônico. Como que em uma emergência vamos esperar digite 1, digite 2, digite 3?” questiona a psicóloga Denise Vilarinho, que presenciou a ocorrência.

*Com informações de Eloá Cruz

Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná

Veja que incrível