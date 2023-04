O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) está disponível a partir desta segunda-feira (03). Com o vencimento no dia 20 de abril, é possível acessar o boleto pelo Curitiba App ou pela internet. Aqueles que escolhem o pagamento à vista têm desconto de 10%. Para quem escolhe o parcelamento, é possível fazer em até dez vezes, com vencimento todo dia 20.

Os boletos de cobrança foram enviados nesta manhã. De acordo com a Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, eles serão distribuídos ao longo desta semana. Cerca de 950 mil proprietários de imóveis devem recebê-lo.

Pelo app ou site

Para conferir pelo aplicativo, é preciso baixar o Curitiba App pela Apple Store ou pela Play Store. Outra opção é gerar o documento pela internet. É preciso ter: a Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do Imóvel, além do CPF ou CNPJ. O contribuinte confere o parcelamento ou o pagamento à vista na aba “Consultar parcelas”. Para imprimir todas as guias de uma vez, basta clicar no link “Gerar todas as parcelas”.

Pagamento

O Documento de Arrecadação Municipal pode ser pago nos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou de maneira virtual. Também é possível pagar por cartão de débito ou crédito e colocar em débito automático, para a primeira parcela no dia 28 de abril.

Para quem não tem acesso à internet, é possível imprimir os boletos nos núcleos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento. Eles funcionam das dez Ruas da Cidadania, das oito horas da manhã às cinco horas da tarde, de segunda à sexta-feira.

