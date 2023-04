A partir desta segunda-feira (3), as cartas para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa de coleta de lixo vão começar a ser enviadas para os moradores de Curitiba. Na mesma data, as consultas de IPTU serão liberadas pelo site da prefeitura.

Neste ano, o IPTU terá vencimento a partir do dia 20 de abril. Nos anos anteriores, o limite vencia em fevereiro. A mudança foi realizada devido a alguns prazos legais relacionados à aprovação e sanção, em dezembro de 2022, da lei que atualiza a Planta Genérica de Valores (PGV).

A Prefeitura manteve as formas de pagamento à vista (cota única) ou parcelado. O débito automático também é uma das opções. Em 2023, o desconto do pagamento à vista aumentou de 4% para 10%. Além disso, o imposto também pode ser parcelado em dez vezes (de abril de 2023 a janeiro de 2024, com vencimento no dia 20 de cada mês).

Mudanças e atualizações nas parcelas

A carta enviada pelos Correios contém o boleto para pagamento à vista e, também, da primeira parcela. As outras parcelas precisam ser geradas pelo próprio contribuinte pela internet ou pelo aplicativo Curitiba App.

A carta também traz as informações detalhadas do imóvel, a inscrição imobiliária e a indicação fiscal. Esses dados são necessários para gerar as novas parcelas. Os contribuintes receberão, ainda, explicações sobre a nova Planta Genérica de Valores (PGV).

A atualização da PGV afetou o valor pago no IPTU. Aproximadamente 170 mil imóveis (18% do total de propriedades de Curitiba), terão redução no valor do imposto em 2023. Outros 19 mil imóveis não terão alteração no valor.

De acordo com a nova lei, 65% dos imóveis terão a PGV totalmente atualizada já em 2023 e, a partir de 2024, passam a ter a correção somente da inflação. Os 35% restantes vão ter a atualização escalonada nos próximos três anos.

As pessoas que não têm acesso à internet, podem imprimir os boletos nos núcleos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, que funcionam nas Ruas da Cidadania. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.