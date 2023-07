Torneio internacional de skate acontece em meio a festival de rock em Curitiba

Com a presença de ícones do skate local, Curitiba sediará uma edição de um torneio internacional da modalidade. Neste sábado (15), o Red Bull Mind The Gap desembarca na capital paranaense para desafiar desde skatistas amadores até profissionais em um show de habilidades. A disputa acontecerá em meio ao maior festival dedicado ao Dia Mundial do Rock no Paraná, o Festival Crossroads, na icônica Pedreira Paulo Leminski.

O formato da competição é bem simples: na fase eliminatória, skatistas serão divididos em jams sessions, ou seja, sessões livres de manobras para testarem o repertório no obstáculo da competição. Com base em complexidade, estilo e criatividade, os juízes elegem os participantes que avançam à grande decisão. Utilizando os mesmos critérios, quem impressionar mais os analistas e fizer a melhor manobra no spot específico ficará com o título.

Em relação aos juízes, grandes nomes do skate local estarão presentes, como Marcelo ‘Conan’ Kosake (tricampeão brasileiro de Vert), Raphael ‘Urso’ Braciak e Cristian ‘Sapão’ Pereira. Brayer de Sá será o apresentador e MC dessa competição. Nos últimos anos, o Red Bull Mind The Gap já passou por diversos países, como Estados Unidos, Chile, Egito, Taiwan, Quênia, China, Polônia, Turquia, Japão, Austrália, Indonésia, Filipinas, entre outros.

As inscrições para o evento, que chega pela segunda vez em Curitiba, vão acontecer no próprio sábado (15). Todos os interessados em participar do Red Bull Mind the Gap devem dirigir-se à entrada P3 da Pedreira Paulo Leminski, entre 12h e 13h, portando o ingresso do festival para que seja feito credenciamento especial para participação no campeonato. As disputas vão começar por volta das 13h30 no “Espaço Skate” e os três melhores colocados serão premiados.

Serviço

Red Bull Mind The Gap (Durante o Festival Crossroads)

Data/horário: Dia 15 de julho de 2023, a partir das 12h (horário de Brasília)

Local: Pedreira Paulo Leminski, pela Entrada P3 (R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR, 82130-010)

Ingressos: clique aqui

