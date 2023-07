Pela primeira vez, a cidade de Curitiba terá uma festa de outubro oficial. A Oktober Curitiba será um evento de quatro dias que celebra a cultura germânica com chope, cultura e gastronomia típica. O pavilhão de eventos do Parque Barigui sediará a festa entre 12 e 15 de outubro, e a expectativa é que passem 30 mil pessoas no total.

Os ingressos estão à venda pelo site Disk Ingressos. Quem for trajado ao evento paga meia-entrada (R$ 34,50).

Prefeito Rafael Greca recebe convite para a Oktoberfest Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Serão 10 mil m² com atrações como shows, apresentações de dança, concursos e brincadeiras como competição do chope em metro, eleição do casal Fritz e Frida, corrida do chope e prova do serrador de tora, além de um concurso prévio para escolher a realeza da Oktober Curitiba.

Cervejarias e chope

Quando se fala de festa alemã, cervejas especiais não podem faltar. Quem cuidará desta parte é a Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná (Procerva), que levará mais de 20 cervejarias artesanais ao evento e mais de 100 torneiras de chope. O Bar do Alemão, tradicional bar curitibano do Largo da Ordem, estará presente, uma das muitas operações gastronômicas da festa.

Com origem em Munique, na Alemanha, a Oktoberfest festeja a cultura e os costumes alemães tendo o chope e a música como grandes símbolos da festa. Embora tenha surgido no país europeu, o evento ganhou o mundo e hoje é celebrado com grandes eventos temáticos em cidades como Cincinatti, nos Estados Unidos, Kitchener-Waterloo, no Canadá, e Blumenau, no Brasil. Em Curitiba, o evento é uma realização da prefeitura em parceria com as produtoras Planeta Brasil, SevenX e GDO Produções.

Serviço

Oktober Curitiba

Quando: de 13 a 15 de outubro

Onde: Pavilhão de eventos do Parque Barigui

Alameda Ecológica Burle Marx, 2.518, Santo Inácio

Ingressos: a partir de R$ 34,50 (meia-entrada), no site da Disk Ingressos.

Instagram: @oktobercuritiba

