Madalosso expande e abre novo restaurante em shopping de Curitiba

O mais tradicional restaurante de Curitiba vai ganhar no começo de setembro mais uma forma de agradar curitibanos e turistas pela boca. O Madalosso entrará no Shopping Mueller, outro ponto super conhecido da capital, com uma grande loja na praça de alimentação. Novidades gastronômicas e democrático para todos os bolsos, o Madalosso chegou aos 60 anos inovando e querendo mais.

Atualmente, são quatro opções para passar ótimos momentos em família, amigos ou mesmo reuniões de trabalho no complexo Madalosso. Na Avenida Manoel Ribas, tem o “Velho Madalosso“, o “Novo Madalosso”, com um total de 4.645 lugares, o maior das Américas, tendo no terreno o Madalosso Express, um contêiner instalado em 2020, e que ajudou fãs de polentinha crocante no período mais pesada da pandemia da Covid-19. Já o quarto ponto está instalado no Park Shopping Barigüi, em Curitiba.

A quinta opção promete manter o padrão Madalosso de qualidade e atendimento. No Mueller, a loja vai ser maior em relação ao Barigui, com 51 metros quadrados, com as obras iniciando nesta quinta-feira (13). A localização também promete auxiliar clientes que poderão apreciar uma novidade que já está dando água na boca. A famosa lasanha da manteiga e a lasanha bolonhesa estarão no cardápio ao lado do Nhoque à Bolonhesa, Nhoque de Batata Salsa, o clássico Romeu e Julieta, a famosa Asinha de Frango e a crocante Polenta da casa. A loja vai funcionar de acordo com o horário dos demais restaurantes do shopping – das 10h às 22h de segunda a sábado e das 12h às 20h aos domingos.

Para Mariana Werner, CEO do Restaurante Madalosso, as pessoas estão aproveitando esse modelo mais democrático do restaurante. “ Está dando super certo, estamos tendo uma ótima aceitação, e principalmente, mantendo o padrão de alimentação como se estivesse no restaurante. Estamos torcendo que dê certo para seguir em todas as pontas de Curitiba, e daqui a pouco em outros lugares. Continuamos recebemos procura por franquias, mas temos o interesse do crescimento próprio. Não descartamos nenhuma possibilidade de abertura em outros shoppings de Curitiba, depois norte do Paraná e na sequência em estados”, comentou Mariana.

Emprego

Caso tenha interesse em trabalhar na loja do Mueller ou mesmo em outros restaurantes, entre em contato por e mail para rh@madalosso.com.br ou mensagem para o telefone (41) 98879-8930.

Serviço

Restaurante Madalosso

Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 27- Centro Cívico

Instagram: @familiamadalosso

