Tormenta Metal Fest reúne tributo ao heavy metal e feira geek em Curitiba

O festival Tormenta Metal Fest será realizado neste sábado (17), a partir das 20, no CWB Hall, em Curitiba, e vai celebrar alguns dos mais importantes nomes do heavy metal. O evento contará com as bandas Fortell, Seyren, Sonorya, Wildreams e Heavy Metal Legacy.

A Fortell é uma banda autoral, mas que nesse evento apresentará um show especial com clássicos do Angra e Kamelot. A Seyren presta um tributo de gala dos deuses do metal sinfônico Nightwish; o Wildreams, por sua vez, homenageia o Metallica e o Sonorya, o Epica. Completa o cast o Heavy Metal Legacy, com clássicos diversos do Power Metal.

Os ingressos estão à venda pela Bilheto, a partir de R$ 25. Além dos shows, haverá concurso de Cosplay com prêmio em dinheiro, feira Geek/Gótica e encontro do FemMetal, grupo de Mulheres do Metal de Curitiba.

A Fortell ganhou destaque no cenário como banda autoral de prog/power metal com temática conceitual. Nessa noite, farão um repertório especial com sucessos do Kamelot e do Angra

Tributo ao Nightwish, uma das maiores bandas do mundo, que mescla o peso do Metal com vocais líricos, a Seyren tem extenso histórico de shows, sempre com elegância e qualidade, contando com os vocais poderosos de Vanessa Rafaelly.

O Tormenta Metal Fest será no CWB Hall, Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Parolin. A classificação etária é 18 anos. Ingressos podem ser adquiridos a R$ 25 (+ taxa) neste link.

