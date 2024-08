Os bairros mais caros de Curitiba! Veja onde os imóveis tiveram maior alta de preços

Um estudo desenvolvido pela Fipe e pelo ZAP mostrou que Curitiba é a capital brasileira com variação mais alta nos preços de imóveis residenciais. Segundo o Índice FipeZAP, de janeiro a julho de 2024, os valores subiram 11,71%. No acumulado de 12 meses, o aumento foi de 14,65%.

O índice leva em conta a variação dos preços de imóveis residenciais de anúncios de apartamentos na internet. Essa variação é acompanhada em 56 cidades brasileiras, sendo 22 capitais.

Apesar da variação, os imóveis de Curitiba não têm o preço do metro quadrado mais caro entre as capitais. Quem lidera é Florianópolis, com preço médio do metro quadrado de R$ 11.426. Na sequência aparecem Vitória (R% 11.355/m2), São Paulo (R$ 11.077/m2), Curitiba (R$ 10.132/m2) e Rio de Janeiro (R$ 10.131/m2).

O bairro curitibano com metro quadrado mais caro é o Batel: R$ 15.551/m2. Completam o top 5 ainda Bigorrilho, Juvevê, Cabral e Ahú.

Os bairros de Curitiba com imóveis mais caros

Veja a seguir o preço médio e a variação do metro quadrado de imóveis nos bairros de Curitiba, em julho de 2024, segundo o Índice FipeZAP.

Batel: R$ 15.551/m2 (+29,8%)

Bigorrilho: R$ 12.808/m2 (+12,1%)

Juvevê: R$ 11.297/m2 (+9,0%)

Cabral: R$ 11.186/m2 (+9,9%)

Ahú: R$ 11.174/m2 (+13,0%)

Água Verde: R$ 10.821/m2 (+16,5%)

Centro: R$ 9.138/m2 (+13,0%)

Portão: R$ 9.057/m2 (+15,4%)

Campo Comprido: R$ 8.597/m2 (+32,2%)

CIC: R$ 7.690/m2 (+13,2%)

