Supla, Rita Lee, Raul e Maiden em festa do Hard Rock Cafe de Curitiba

O mundo se prepara para celebrar o Dia Mundial do Rock, um dos gêneros musicais mais amados de todos os tempos. Com suas raízes históricas e uma influência cultural que transcende fronteiras, o rock continua a cativar e inspirar gerações.

Para homenagear essa data tão especial, o Hard Rock Cafe Curitiba realizará no dia 15 julho 14 horas de evento com mais de 40 atrações, o Cafe reunirá artistas autorais e covers.

Entre as atrações confirmadas estão Supla e os Punks de Boutique, Rita Lee Cover, Black Velvet, Maiden Factory, Raul Seixas Cover e muito mais, transitando entre o melhor do rock nacional e internacional.

O rock ‘n’ roll teve suas raízes no início dos anos 1950 e desde então evoluiu e se ramificou em inúmeros subgêneros, desde o rock clássico até o hard rock, punk, grunge e muitos outros. Destacando-se como uma forma de expressão artística que desafia convenções, representa rebeldia, liberdade e atitude contracultural.

Ao longo dos anos, o rock também foi palco de momentos históricos inesquecíveis. Festivais emblemáticos, como Woodstock em 1969, que se tornou símbolo do espírito contracultural e da busca pela paz. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi acompanhada por performances musicais emocionantes de artistas do rock, simbolizando a liberdade e a união.

“O rock transcendeu as fronteiras musicais e teve um impacto significativo na cultura e na sociedade” comenta Rafael Magosso, proprietário do Hard Rock Cafe Curitiba. “Moda, estilo de vida, atitude e valores foram influenciados por essa poderosa forma de expressão. O rock se tornou uma linguagem universal, conectando pessoas de diferentes origens e gerações em torno de sua energia contagiante”, conclui.

Além das 14 horas de shows, no evento haverá também atividades infantis, customização de roupas e intervenções artísticas. Os ingressos estão à venda no site diamundialdorockcuritiba.com.br, com valores a partir de R$ 120, as compras antecipadas ganham um drink, alcoólico ou não.

Serviço

Dia Mundial do Rock do Hard Rock Cafe Curitiba

Data: 15/07

Hora: a partir das 10h

Local: Hard Rock Cafe Curitiba

End.: Rua Buenos Aires, 50, Curitiba

Ingressos: diamundialdorockcuritiba.com.br

