Rock anos 2000: Detonautas e Reação em Cadeia fazem show em Curitiba

Duas grandes bandas de rock que marcaram os anos 2000 vão se apresentar no Teatro Positivo no dia 25 de agosto. Detonautas Roque Clube e Reação em Cadeira vão reviver sucessos e canções atuais num repertório especial. O evento, produzido pela MG Entretenimento, está com ingressos a venda pelo site da Disk Ingressos.

Para os fãs da banda e do rock, a Banda Detonautas Roque Clube promete grandes hits como ‘Quando o Sol se For’, ‘Olhos Certos’, ‘Outro Lugar’, e tantos outros que se tornaram hinos do rock brasileiro nos anos 2000. A banda, que entre maio de 2020 e junho de 2021, lançou o seu sétimo disco de estúdio chamado “Álbum Laranja”, apresenta ainda composições que refletem este período conturbado, tanto na situação sanitária como na política. Ele contou com as participações de Gabriel, O Pensador e Gigante no Mic e tem composições como “Kit Gay”, “Político de Estimação”, “Mala Cheia” e “Micheque”.

LEIA TAMBÉM:

>> De Vivaldi a Coldplay: concertos à luz de velas chegam a Curitiba

>> Bairro de Curitiba ganha novas quadras de beach tennis com aulas de graça



Em fevereiro de 2022 a banda disponibilizou em suas plataformas digitais o oitavo disco de estúdio “Esperança”, composto por oito faixas, e traz a participação de Frejat na música “Medo”, feita a partir de um poema de Bráulio Bessa, e conta com uma regravação de “Amanhã é 23”, canção do Kid Abelha que apareceu no álbum Tomate (1987). A produção do disco é assinada por Marcelo Sussekind e a mixagem e masterização por conta de Arthur Luna. As músicas do disco estão no repertório da banda, que conta ainda com os sucessos dos mais de 21 anos de carreira.

Foto: divulgação.

Reação em Cadeia

O fenômeno do rock brasileiro está de volta. Após um hiato de seis anos, Jonathan Dörr retoma o projeto musical de sua vida, a Reação Em Cadeia, para brindar os fãs com novas músicas e clássicos que rodaram o Brasil também nas primeiras décadas dos anos 2000 e que, mesmo durante a pausa, nunca saíram das playlists do público. No setlist não poderão faltar hits como “Me Odeie”, “Espero”, “Eu Não Pertenço A Você”, “Quase Amor” e “Infierno” que marcaram gerações no Brasil.



Juntam-se a Jonathan Dörr na formação da banda nesta nova fase os músicos Thissi Bergmann, Elias Frenzel, Eduardo “Panda” Petry e Tiago Medeiros com a Reação em Cadeia de volta à estrada para levar seus hinos e também novas canções para todo o Brasil.

Serviço

Data: 25/08/2023 (Sexta-Feira)

Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba.

Horário: Abertura do Teatro às 20h e Início do Show às 21h.

Classificação Etária: Livre

Realização: MG Entretenimento.



Ingressos: a partir de R$ 90,00 (meia-entrada na plateia verde) + taxa administrativa.



***Desconto de 50% na inteira para Clube Disk Ingressos e Clube Gazeta.

** A meia-entrada é válida para Doadores de Sangue devidamente comprovados, Estudantes devidamente comprovados, Idosos conforme Lei, PNE, Portador de Câncer e Professor.

** IMPORTANTE: Serão exigidos os documentos e comprovantes que constam nas respectivas leis.

** OS DESCONTOS NÃO SÃO CUMULATIVOS.



Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808).

Site do Disk no Link para compra: https://www.diskingressos.com.br/evento/4937/25-08-2023/pr/curitiba/detonautas-reacao-em-cadeia



Informações: https://www.diskingressos.com.br

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá