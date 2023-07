Joga beach tennis ou gostaria de aprender? Tem quadras novas para a prática deste esporte em Curitiba, com aulas gratuitas! O espaço fica no bairro Bacacheri, onde foi feita a reforma e a requalificação de uma quadra para esportes de areia, em ação das secretarias municipais do Esporte, Lazer e Juventude, Obras Públicas e Meio Ambiente.

A antiga cancha de areia do Centro de Esporte e Lazer Bacacheri era pouco utilizada e para dar um novo destino ao local, segundo a prefeitura, o espaço recebeu areia nova própria para o beach tennis, novo alambrado e nova iluminação. Agora, o centro esportivo conta com três quadras próprias para a prática do beach tennis. Além disso, as quadras também podem ser adaptadas para a prática do futevôlei e vôlei de praia.

As aulas no espaço são gratuitas. E as inscrições para as quatro primeiras turmas já estão abertas, totalizando cerca de 120 alunos de beach tennis, de 7 a 70 anos, à tarde e à noite. As inscrições podem ser feitas pelo Portal Curitiba em Movimento.

Esporte para todas as idades

O beach tennis é um esporte inclusivo, fácil de aprender e pode ser jogado por pessoas de todas as idades. Nas aulas disponibilizadas no Centro de Esporte e Lazer Bacacheri os alunos aprendem técnicas, regras e fazem exercícios de fortalecimento e alongamento para evitar lesões. A professora de educação física Patrícia Rogéria Rodrigues Passos ensina tudo de maneira didática e com paciência.

“É maravilhoso que a Prefeitura disponibilize gratuitamente o espaço, o equipamento e as aulas para a população. O mais legal do beach tennis é que na primeira aula os alunos já saem jogando, é um jogo democrático e principalmente alegre”, comenta a professora Patrícia.

O que é o beach tennis?

O esporte, que pode ser chamado de tênis de praia, é uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton, é muito popular por ser divertido, fácil de aprender e pelos benefícios à saúde. Como atividade aeróbica, melhora as condições cardiorrespiratórias, desenvolve a coordenação motora, fortalece os músculos, ajuda na mobilidade e na saúde mental, além de ser uma ótima forma de socializar.

Para praticar em Curitiba

Além das novas quadras do Centro de Esporte e Lazer Bacacheri, a Smelj também tem turmas do beach tennis nos seguintes locais:

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira na Regional Boa Vista, com turmas segundas e sextas-feiras, e terças e quintas-feiras;

Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho na Regional Portão, com turmas segundas e sextas-feiras;

Parque Olímpico Cajuru na Regional Cajuru, com turmas quartas e quintas-feiras.

