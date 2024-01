Em sua quinta edição, a maior pista de patinação no gelo já instalada em Curitiba retorna para a cidade nesta semana, na praça de eventos do Jockey Plaza Shopping. A estreia está prevista para essa sexta-feira (19).

Com capacidade para 70 pessoas simultaneamente, e 350 metros quadrados de pista gelada, o Vikings no Gelo é equipado com todos os acessórios de segurança necessários para garantir a diversão de crianças e adultos, com instrutores capacitados para orientação e apoio para os iniciantes.

Anexo à pista, um parque de obstáculos garante a diversão dos pequenos, com diversas opções como bolha inflável, trilha, pula-pula e escalada radical, em uma gigante piscina de bolinhas, totalizando 520 metros de atrações.

“A pista de patinação é muito esperada pelos clientes no verão. A atração garante momentos de muita diversão para toda a família, com o suporte de instrutores treinados para todos que se aventuram na pista”, afirma a gerente de marketing do shopping, Michelle Cirqueira.

A pista de patinação recebe crianças maiores de 5 anos, sem limite de idade. Para crianças de 2 a 5 anos, um passeio de Vikings Car, trenó guiado pelos instrutores, oferece um passeio divertido pelo gelo. O parque de obstáculos recebe crianças de até 12 anos.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$15 por todo o período de utilização dentro da mesma diária.

A pista Vikings no Gelo vai funcionar de segunda a sexta, das 10h às 22h;

sábados, das 10h às 22h; Domingos e feriados, das 11h às 22h.

Os ingressos custam:

30 minutos: R$ 60;



1 hora: R$ 70;



Vikings Car 5 minutos – R$ 35



Tempo adicional na pista– R$ 40,00, com duração de 30 minutos – válido antes da retirada do kit de segurança.

Bilheteria Parque de obstáculos: 40 minutos = R$ 45.

Combo Família – três ingressos de patinação para o período de 30 minutos – R$ 160; Pista + parque de obstáculos – R$ 90 (30 min em cada atração);