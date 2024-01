Musical premiado sobre a vida de Elis Regina estreia em Curitiba no Guairão

Celebrando 10 anos de sucesso, com 360 apresentações e mais de 325 mil espectadores desde a sua estreia em 2013, o espetáculo “Elis, A Musical”, chega a Curitiba neste final de semana. O musical ocupará o palco do Teatro Guaíra na sexta (19) e sábado (20), em três sessões que vão repassando a vida e a obra de uma das maiores cantoras do país. Serão cenas que recriam momentos e canções que se tornaram marcantes em sua voz.

Ao longo de mais de 50 números, o público poderá se reencontrar com clássicos como “Fascinação”, “O Bêbado e o Equilibrista”, “Alô, Alô, Marciano”, “Como Nossos Pais”, “Madalena”, entre muitos outros. Elis Regina faleceu há 42 anos, no dia 19 de janeiro de 1982 e, bem na data de seu falecimento, o musical estreia na capital paranaense.

Os ingressos estão disponíveis por meio do Deu Balada, com valores a partir de R$ 20 (meia-entrada do primeiro lote no 2º balcão), mais taxa. O musical é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Grupo Bradesco Seguros, com patrocínio da Riachuelo, Livelo e Alelo, e apoio da Eurofarma,

Com produção da Aventura, “Elis, A Musical” permanece com a direção de Dennis Carvalho e Laila Garin segue com sua premiada atuação no papel da icônica cantora gaúcha, que a fez despontar nacionalmente.

Assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, o texto reconta episódios da curta e turbulenta vida de Elis, como o início da carreira, o tumultuado relacionamento com Ronaldo Bôscoli (Flavio Tolezani), a gravação do mítico disco com Tom Jobim (Santiago Villalba), o casamento com César Camargo Mariano (Claudio Lins) e a maternidade, tendo toda a história do Brasil dos anos 50, 60 e 70 como pano de fundo. A atriz Lílian Menezes alterna o papel de Elis Regina com Laila, assim como já acontecia na temporada 2013.

Entre os muitos troféus que “Elis, A Musical” recebeu, estão os prêmios Shell (Atriz), Cesgranrio (Direção Musical e Atriz), APTR (Produção), APCA (Atriz), Bibi Ferreira (Coreografia, Cenografia e Atriz), Reverência (Atriz), Cenym (Figurino) e Quem (Atriz).

O elenco é formado por:

Laila Garin (Elis Regina), Lílian Menezes (alternante Elis Regina), Flavio Tolezani (Ronaldo Boscoli), Claudio Lins (Cesar Camargo Mariano), Santiago Villalba (Tom Jobim e Luiz Carlos Miele), Fernando Rubro (Jair Rodrigues), Leandro Melo (Lennie Dale), Chris Penna (Seu Romeu), Pablo Áscoli (Henfil), Isaac Belfort (Marcos Lázaro), Aurora Dias (Dona Ercy), Fabricio Negri (Pierre Barouh), Bruno Ospedal (Nelson Motta), Joyce Cosmo (personagens femininos) e Adê Lima (personagens masculinos).

Na sessão do dia 20 de janeiro (sábado), às 17h, o papel de Elis Regina será interpretado pela atriz Lílian Menezes. As demais sessões serão interpretadas por Laila Garin.

O Teatro Guaíra fica na Rua XV de Novembro, 971 – Centro. A duração é de 2h15 minutos (15 minutos de intervalo). Ingressos no site Deu Balada!

