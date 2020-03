A banda norueguesa A-Ha volta a Curitiba em 2020, para celebrar os 35 anos de Hunting High and Low, o primeiro álbum de estúdio do trio, que trouxe os grandes hits de sucessos como Take on Me. O show vai ser no Teatro Positivo, dia 8 de setembro. A apresentação vai abrir a turnê brasileira da banda, que também fará show em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

Sucesso nos anos 80 com hits como Take me On e Stay on These Roads, a última passagem dos noruegueses por Curitiba foi em novembro de 2015 no Curitiba Master Hall, atual Live Curitiba.

Serviço – A-HA em Curitiba

Quando: 08 de setembro (terça-feira)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horários: abertura da casa às 19h30 / Show às 21h

Ingressos: em breve

Vendas: em breve via Disk Ingressos

Classificação Etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Realização: Move Concerts e RW7 Production & Entertainment