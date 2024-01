Shows cancelados pela chuva nas praias do Paraná serão neste domingo

Após o forte temporal que atingiu o litoral do Paraná no sábado (20), os shows que aconteceriam em Matinhos e em Pontal do Paraná foram remarcados para este domingo (21).

Com a mudança, Clayton & Romário tocam com Jorge e Mateus a partir das 18 horas, em Matinhos. Já Yasmin Santos canta logo após Bruno Rosa, em Pontal do Paraná, também às 18 horas.

+ Leia também: Gigante dos ares, Boeing 727 faz voo rasteiro em sua última viagem

Este é o segundo final de semana com shows nacionais gratuitos nas praias do Paraná. Nesta sexta-feira (19), o cantor Luan Santana e a banda É o Tchan tocaram para cerca de 180 mil pessoas.

Nas próximas semanas, os espaços contarão com atrações, como Zezé di Camargo e Luciano, Zé Felipe e Simone Mendes. O calendário completo pode ser conferido no site do Verão Maior Paraná.

Litoral do Paraná registra alagamentos após temporal

A chuva foi intensa em todo o litoral e causou diversos alagamentos no sábado (20). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação de Guaratuba registrou 107 milímetros de chuva. Em Pontal do Paraná foram 86 milímetros e em Matinhos, 65,8 milímetros.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!