Os fãs de modão vão se emocionar com um show inédito em Curitiba, que vai reunir no mesmo palco a dupla Lourenço & Lourival e o Trio Parada Dura. Donos de vozes inconfundíveis e de músicas tocados em rádios de todo o país por décadas, eles prometem relembrar as raízes sertanejas em um show cheio de sucessos. Os ingressos já estão è venda!

Formado por Creone, Leonito e Xonadão, O Trio Parada Dura está a mais de 50 anos na estrada e coleciona sucessos que já foram regrados por grandes cantores e estão na ponta da língua de pessoas de todas as idades, como “Fuscão Preto”, “Telefone Mudo”, “Aceita que dói menos”, “Último Adeus” e “As Andorinhas”, que faz parte do novo DVD da cantora Ana Castela que contou com a participação do Trio Parada Dura, mostrando que o Sertanejo Raiz tem grande espaço junto com o ritmo Universitário.

Os irmãos Lourenço & Lourival formam uma das duplas sertanejas mais antigas do Brasil, com quase 60 anos de carreira, eles foram se adaptando as mudanças do mercado musical e permanecem até hoje fazendo sucesso. Com mais de 1.200 músicas gravadas, 50 álbuns e 2 DVDs, eles são donos de canções como “Franguinho na Panela”, “A sementinha”, “Os Três Boiadeiros Japoneses”, “Velha Porteira”, “Menina da Aldeia”, “Se Ainda Existe Amor”, “Como eu Chorei” e “Velha Fazenda”.

“Nós tempos o desejo de continuar contribuindo com a música sertaneja até o momento que o Criador do Universo permitir. Enquanto tivermos vitalidade e público nos acolher, a dupla seguirá se adaptando sem nunca abandonar as raízes sertanejas” afirma a dupla Lourenço & Lourival

O show será no dia 24 de novembro e os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos ao preço inicial de R$ 60.

