Ritchie celebra 40 anos de ‘Menina Veneno’ com show em Curitiba

Um dos principais nomes da new wave brasileira que invadiu as estações de rádio nos anos 1980, o cantor Ritchie está celebrando os 40 anos de lançamento de seu primeiro álbum solo – ´Voo de Coração´, que apresentava a canção “Menina Veneno”. Com realização da Prime, no próximo dia 27 de julho, o lendário músico desembarca em Curitiba com a turnê ´A Vida Tem Dessas Coisas´ para uma apresentação inédita no palco do Teatro Guaíra às 21h15.

A noite promete levar os fãs para uma verdadeira viagem no tempo, na qual Ritchie revisitará grandes sucessos, como “Transas”, “A Vida Tem Dessas Coisas”, “Casanova”, “Pelo Interfone” e, lógico, “Menina Veneno”.

A canção “Menina Veneno” foi lançada em 14 de fevereiro de 1983 e rapidamente se tornou a música mais executada nas rádios do Brasil naquele ano, abrindo portas para o disco de estreia do cantor intitulado Vôo de Coração.

Embalado por “Menina Veneno”, o LP de 1983 emplacou outros hits resultando em um milhão e duzentas mil cópias vendidas.

Os ingressos estão à venda através do www.diskingressos.com.br e custam a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado.

Ingresso social

Doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 3315-0808 e Online – www.diskingressos.com.br .

É obrigatória a apresentação de documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Serviço

RITCHIE – Show na integra “A Vida Tem Dessas Coisas ”

Quando: 27 de julho de 2024 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: a partir de R$90,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem 40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, PIX e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 e Online – www.diskingressos.com.br . **Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / @maisumadaprime

Realização: Prime

