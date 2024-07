Espetáculo “Gaudêncio em busca do piá raiz” é atração no Guairão

Curitiba recebe neste domingo (14) o comediante e youtuber Cris Pereira com o seu mais novo espetáculo, “Gaudêncio em Busca do Piá Raiz“, em única apresentação no Teatro Guaíra. Na apresentação ele viverá no palco um dos dos seus personagens mais badalados do momento, o Gaudêncio. A apresentação começará às 19h. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da produtora CanessoProducoes.com.br .

“Gaudêncio em Busca do Piá Raiz” traz ao palco o típico gaúcho do campo, personagem que conquistou o coração do público por sua autenticidade e humor único. Segundo Cris Pereira, o personagem pode ser descrito como: ‘Com uma paciência mais curta que chute de porco e um jeito tão grosso quanto dedo destroncado’. Gaudêncio é um retrato hilário da vida rural, repleto de histórias e situações que ressoam com todos.

Nesta apresentação, Cris Pereira proporciona ao público uma experiência verdadeiramente engraçada, inspirada nos modelos clássicos do humor de salão. Com uma série de piadas e histórias cativantes, o comediante faz com que o público se identifique com o personagem, relembrando parentes, amigos e conhecidos.

Sobre Cris Pereira

Cris Pereira é roteirista, radialista e comediante com uma carreira de mais de 25 anos. Conhecido por personagens como Jorge da Borracharia, Claudiovaldo Nogueira, Virgínia Istar Uars e Kirilove, Pereira cativa o público com sua habilidade única de contar histórias e criar momentos hilariantes que celebram a vida no campo.

Um dos personagens de grande sucesso é Jorge da Borracharia, um borracheiro LGBTQIA+ que deu mais visibilidade a Cris Pereira, por ser uma das estrelas do programa “A Praça é Nossa”, no SBT. Suas apresentações já chegaram a mais de dois milhões de visualizações.

