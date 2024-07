Festival Crossroads: horários, line-up, como chegar e tudo sobre o evento

Neste sábado (13), a partir das 12h, a Pedreira Paulo Leminski, o maior palco aberto da América Latina, recebe a sétima edição do Festival Crossroads, o maior festival dedicado ao Dia Mundial do Rock do Sul do Brasil.

Na programação musical, 30 bandas passarão pelos quatro palcos especiais montados especialmente para o evento em um line-up inédito no local, resultando em mais de 12 horas de shows ao vivo.

Confira os horários das apresentações, que iniciam a partir das 13h, e o mapa da edição 2024:

Palco Cross

13h – River Rise Band

15h – Djambi

17h – Relespública

19h – King Nothing (Trib. Metallica)

21h – Afoostic (Trib. Foo Fighters)

23h – Linkin Park Brasil Cover (Trib. Linkin Park)

Palco DMR

14h – Syd Vinicius

16h – Ao Ivo e a Cores (Uma homenagem ao Ivo Rodrigues com Rodriggo vaz)

18h – Válvula Vapor convida Japinha

20h – Far From Alaska

22h – Os Caras do Charlie Brown (Trib. Charlie Brown Jr.)

00h – TN/She (Trib. AC/DC)

Palco EcoRock (Alimentado de forma sustentável)

13h – She is Dead

14h30 – Lenhadores da Antártida

15h30 – Amazing (Trib a Aerosmith e Guns n’ Roses)

17h – Baile Brasa (Especial Tim Maia)

18h30 – The Nobs convida Rodrigo Castellani (Trib. Led Zeppelin)

19h30 – CWKNOT(Trib. Slipknot)

21h – Lady Die

22h30 – PennyBack (Trib. Creed e Nickelback)

23h30 – Magaivers

Palco Thunder

13h – Jack Vermouth (Trib. Lynyrd Skynyrd)

14h30 – Black Bear Ranch (Dark Country)

15h30 – For You convida Fábio Lima

17h – Redline

18h30 – Sulround (Trib. Red Hot Chilli Peppers)

17h30 – Vitin e Banda

21h – Autoramas

22h30 – Backstage (Trib. Bon Jovi e Queen)

23h30 – The Vedders (Trib. Pearl Jam)

Entre algumas das apresentações musicais de 2024, está a homenagem a Ivo Rodrigues, um dos mais importantes artistas da música paranaense, conhecido por sua passagem na banda Blindagem e suas composições em parceria com o poeta Paulo Leminski, feita pelo seu filho, Ivan Rodrigues, um dos bateristas mais atuantes de Curitiba, em um show que marca os 14 anos desde sua morte de seu pai e com a participação especial de Rodriggo Vivaz, ex-vocalista e substituto de Ivo no Blindagem.

Além dos dois, o músico Gabriel Teixeira, integrante do Black Maria e filho de um dos maiores parceiros de Ivo, também os acompanha no palco, ao lado de Marcos Dank (baixo e voz) e Amandio Galvão (guitarra), integrantes das bandas Trem Fantasma e Dr. Smith, respectivamente. No repertório para a apresentação, sucessos como “Loba da Estepe”, “Miragem”, “Cheiro de Mato”, “Oração de um Suicida”, entre outros, poderão ser conferidos no Palco DMR.

Destaque também para o show em comemoração aos 35 anos da banda Relespública, no Palco Cross. Formado em 1988, o grupo de Curitiba ficou conhecido em todo o país com seus sucessos, como “Minha Menina”, “Nunca Mais”, “Garoa” e “Solidão”, entre outros, já tendo se apresentado no Rock in Rio e lançado diversos álbuns, além de um “MTV Apresenta”.

Um dos principais grupos de rock da nova geração, o Far From Alaska, sobe ao Palco DMR, levando ao público seus sucessos “Relentless Game”, “Dino vs. Dino”, “Cobra”, “EVA”, entre outros, além dos recentes singles “Secret”, “Meltdown” e “Good Part”. São mais de 60 milhões de reproduções nas plataformas digitais que a banda, formada por Emmily Barreto (vocal), Cris Botareli (Guitarra, sintetizador e vocais) e Rafael Brasil, contabiliza. Além disso, dois de seus álbuns já estiveram entre os melhores do ano, pela revista Rolling Stone Brasil e pelo portal Tenho Mais Discos que Amigos.

A banda Djambi, um dos alicerces do reggae no Brasil com mais de 20 anos de história, também fará parte do line-up, com um show repleto de hits, como “Barca Pra Ilha” e “Keep This Feeling”, no Palco Cross.

Diretamente do Rio de Janeiro, o grupo Autoramas, formado por Gabriel Thomaz (guitarra, vocal), Igor Sciallis (bateria), Jairo Fajersztajn (baixo) e Luma Garcia (teclado, vocal), se apresenta no Palco Thunder. Conhecido por sua sonoridade que mescla surf music dos anos 60 com a new wave dos anos 80, e toques de fortes influências de rockabilly, jovem guarda e do punk rock, a banda coleciona sucessos como “Você Sabe”, “A Cara do Brasil, “Abstrai”, entre outros.

Destaque também para a participação de um dos violinistas mais premiados do mundo, Fábio Lima, durante o show da banda For You. Lima, que é Mestre em Artes pela Royal Academy em Londres e produtor musical na Som Livre, foi o ganhador da última edição do Julian Bream Prize, premiação dedicada ao reconhecimento de talentosos músicos na área da música erudita, e contabiliza mais de 250 milhões de visualizações em seu canal no Youtube, com 1,5 milhão de inscritos.

Gastronomia e bar de vinhos

Além do bom e velho rock n’roll, o festival ainda contará com uma ampla área gastronômica, com opções de hambúrgueres, pizzas, churrasco, pasteis, entre outros, assim como um bar de vinhos, comandado pelo 755CWB, com rótulos dedicados ao estilo musical, como o Sympathy for the Devil (R$195 – Verdejo /Sauvignon Blanc), o Highway to Hell (R$195 – Monastrell), Born to be Wild (R$195 – Bobal), Light My Fire (R$195 – Garnacha Tintorera) e The Final Countdown (R$195 – Monstrell (Vinhas Velhas)).

Nas operações gastronômicas, destaque para os hambúrgueres da Big Bear, com o RIB BBB (R$40), preparado com hambúrguer de costela (120g), cebola caramelizada, cebola crispy, queijo cheddar e molho barbecue; o BBB (R$40), preparado com hambúrguer de fraldinha (120g), queijo prato, bacon, alface americana, tomate e maionese temperada); o Junior BBB (R$35), com hambúrguer de fraldinha (120g), queijo prato e maionese temperada; e a porção de Dadinho de Tapioca (R$25).

A 10 Pasteis marca presença com seus tradicionais pasteis, disponíveis nos sabores de Carne, Queijo, Pizza, Frango Mineiro, Carne com Queijo e Chocolate, por valores que vão de R$25 (médio) a R$35 (grande).

Para os que não abrem mão de um bom churrasco, a Bucaneiro participa do festival com cortes como Bife Ancho na Parrilla (R$60), com 200g de carne e legumes grelhados, assim como Porção de Costela (R$120 – para 3 pessoas), com 600g de costela, arroz carreteiro, relish de pepino e farofa; disponível também na porção individual (R$55 – 200g de costela); Porção de Panceta Pururuca (R$40), com 250g de panceta e vinagrete de abacaxi; e Porção de pão de alho bolinha (R$15 – seis unidades). Haverá ainda Choripan (R$25), preparado com pão, linguiça defumada, chimichurri e molho de maionese; e Barca de Legumes grelhados e finalizados na parrilla (R$25).

A Pizza Pará apresentará suas fatias pelo valor de R$23, disponíveis nos sabores de calabresa, mussarela, marguerita e milho com bacon.

Entre as operações gastronômicas, ainda farão parte a Batata Frita MacCain, Sorvete Luna, Café Tangerina, A Casa do Croissant, Dog Show e Açaiteria Abraçaii.

Atrações radicais

Por mais uma edição, a área Walk This Way integra o Festival Crossroads, reunindo expositores variados, com discos de vinil, brechós, flash tattoo, entre outros, contando também com um palco especial da Academia do Rock, por onde se apresentarão cerca de 90 alunos, de todas as idades, da instituição.

Para deixar a adrenalina lá no alto, o festival contará com algumas atrações radicais especiais, como a tirolesa, que atravessa a área da Pedreira Paulo Leminski em uma altura de mais de 30 metros; a parede de escalada e o skyfall, um balanço nas alturas com uma queda livre há 15 metros do chão.

A edição também terá a parceria com o Instituto Play For Change, que reconhece o poder transformador da música e a usa como ferramenta para promover mudanças sociais positivas, por meio de programas educacionais culturais.

Ônibus gratuitos

O Festival Crossroads contará com ônibus gratuitos, que sairão da Pedreira Paulo Leminski, a partir das 22h até 2h, disponibilizados pela Urbanização de Curitiba (Urbs), a pedido dos organizadores do evento. Serão cinco ônibus, que vão operar com trajeto da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes, linha direta sem paradas no trajeto. Os ônibus ficam estacionados na Rua João Enéas de Sá. A Urbs também vai organizar a fila de táxis na Rua Nilo Peçanha para facilitar a saída de quem foi ao show.

A Urbs informa que a operação dos ônibus é paga pelos organizadores do evento e não trará prejuízo para as demais linhas do transporte coletivo, já que a circulação é fora do horário de pico.

O que pode e o que não pode

Pode – Equipamentos de fotos e filmagens não profissionais, casaco, capa de chuva, canga, repelente, protetor solar, até duas carteiras de cigarro (lacrados) e até 2 embalagens de drops (lacrados), guarda-chuva pequeno.

Não Pode – Equipamento de filmagem profissional, qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de bebida (alcóolica ou não), buzinas, qualquer tipo de entorpecentes e substâncias ilícitas, armas de fogo, correntes muito grossas, objetos cortantes ou qualquer item que possa comprometer a segurança no evento, guarda-chuva grande, guarda-sol, mochilas com camelback, barracas e cadeiras, bastões de pirofagia, líquidos inflamáveis, qualquer pulseira de identificação.

Os ingressos para o Festival Crossroads estão disponíveis com valores a partir de R$150 (2º lote) e podem ser adquiridos pelo site Cheers . Mais informações pelo perfil oficial no Instagram: @festivalcrossroads.

O festival começa as das 12h (shows a partir das 13h) na Pedreira Paulo Leminski ( R. João Gava, 970 – Abranches). Crianças até 9 anos não pagam entrada. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis legais

