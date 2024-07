Com 40 anos de carreira, Marina Lima traz show inédito a Curitiba

Uma das grandes vozes da música nacional está de volta a Curitiba com um show inédito. Marina Lima retorna à capital paranaense, no dia 17 de agosto, sábado, às 21h15, no Teatro Positivo, com a turnê “Nas ondas da Marina”. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 100, pelo Disk Ingressos.

Marina Lima apresenta o show aprumado pelo mar de hits que colecionou em mais de 40 anos de carreira. O repertório foi especialmente definido a partir da relação afetiva que seus ouvintes mostraram ter com suas canções durante a pandemia, ao recorrer a seus sucessos em playlists, festas particulares e momentos de recolhimento.

Nesse show, Marina sintoniza com todas as suas ondas. Agradece as gerações que a acompanham desde o início, com hits clássicos como “Fullgás”, “Uma Noite e Meia” e “À Francesa”, e acolhe aquelas que passaram a segui-la mais recentemente, com canções do novo EP “Motim”.

Diversa, navega por vários moods de sua música, que vai desde baladas românticas, como “Acontecimentos” e “Pessoa”, a canções libertárias, como “Pra Começar” e “Mãe Gentil”.

Neste momento especial, o novo show dá continuidade à celebração de toda a sua obra como cantora, compositora e arranjadora, lançada como um songbook e disponibilizado gratuitamente durante a pandemia.

Para arrematar essa retomada de fôlego, Marina é acompanhada pela banda, formada por Gustavo Corsi (guitarra), Alex Fonseca (bateria e programação) e Carlos Trilha (teclados e programação). A apresentação em Curitiba tem a produção da RW7 Production & Entertainment.

O Teatro Positivo fica na Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. Os ingressos variam de R$ 100,00 a R$ 600,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos, e podem ser adquiridos no Disk Ingressos.

