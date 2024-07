Possivelmente um dos pratos mais conhecidos e amados. Nesta quarta-feira (10) é celebrado o Dia da Pizza. Feita com massa, molho de tomate, queijo e diferentes recheios, quem é que não gosta de uma boa pizza? Pode ser quente ou até mesmo fria – no dia seguinte de café da manhã, doce ou salgada, o fato é que em qualquer lugar é fácil encontrar quem aprecia essa refeição. Em Curitiba não é diferente. Um levantamento divulgado em 2022 pela Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, mostrou que existem 660 pizzarias ativas na cidade.

Fugindo da ideia de que pizza pode carregar apenas raízes italianas, no Centro da capital paranaense é possível encontrar um estabelecimento que tem pizza, história e muito amor. O Baba Culinária e Pizzas Árabes fica na Alameda Prudente de Moraes, 1100 e é comandado por três mulheres da mesma família: Asma Ghandour, a matricarca, e Maha Ghandour e Yousra Ghandour, as duas filhas.

Uma curiosidade é que a história da pizzaria começou antes mesmo dela existir. Isso porque no final da pandemia da covid-19 a família decidiu arriscar e abrir, primeiramente, um restaurante de comida árabe.

“A gente veio meio debilitada da pandemia, como todo mundo. Minha mãe sempre gostou muito de cozinhar e sempre [foi] muito elogiada a comida dela, comida de mãe. Abrimos uma porta no final da pandemia meio com uma incógnita, mas a gente foi apostando tudo que daria certo. A gente não tinha um plano B, já estávamos saindo de um plano B, então a gente só tinha esse plano A. E abrimos o restaurante, com comida árabe, comida caseira”, conta Yousra.

Depois de cerca de um ano da existência do restaurante, pensando que já possuíam uma massa exclusiva criada por Asma, resolveram fazer uma nova aposta certeira e abrir a pizzaria. “Como a gente tinha uma massa muito boa, que é do pão, da esfirra, eu tive uma luz de criar as pizzas baseadas no que a gente já produz aqui. Então temos a massa que é caseira, feita diariamente. Minha mãe já tinha um molho de tomate fresco e as coberturas são todas baseadas na gastronomia árabe. Cada pizza leva o nome de um país árabe”, revela Yousra.

“Tudo que produzimos aqui fazemos no dia, a gente não trabalha com nada congelado e embutidos. Tudo o que a gente já produz para os pratos quentes do dia, a gente já produz para as pizzas. E foi dando certo. Então somos a primeira pizzaria árabe do Brasil”, acrescenta.

As pizzas árabes são um pouco diferentes do prato tradicional. Na massa, por exemplo, elas levam gergelim. O formato também muda do conhecido disco. Elas não são redondas, pois possuem as pontas mais puxadas, formando um desenho parecido com o de uma barca.

Quanto aos sabores, Yousra explica que o Baba Pizza trabalha com misturas da gastronomia árabe. As pizzas salgadas possuem tamanho individual e grande – para duas pessoas ou mais. Todas as pizzas individuais custam R$ 50. Já o valor da grande varia entre R$ 70 e R$ 80.

“O carro-chefe é a pizza Marroquina [R$ 50 ou R$ 80]. A base de todas as nossas pizzas é a massa que a gente adaptou, o molho de tomate fresco feito diariamente e o queijo. O que muda são as coberturas. A Marroquina leva frango desfiado na manteiga e amêndoas. Essa é a que mais sai”.

Já as pizzas doces são inspiradas nas frutas secas, como tâmara, figo e damasco, bastante consumidas pelos árabes. Elas estão disponíveis no tamanho individual e custam R$ 50.

Culinária familiar e nostálgica

O acesso à cozinha é meio exclusivo. Apenas duas pessoas colocam a mão na massa: Maha e Asma, que aos 71 anos é a mente por trás das receitas e responsável por preparar diariamente os ingredientes da pizzaria e do restaurante.

A matriarca nasceu no Líbano, mas veio para o Brasil aos cinco anos de idade. Com raízes na culinária árabe, ela foi desenvolvendo gosto pela cozinha e começou a criar as próprias receitas, como a massa usada na pizza, no pão e na esfirra. “É uma massa muito boa. Eu não sei se a é a mão, se é o amor que a gente põe, mas é boa”, comenta.

Com orgulho, Yousra conta que todo mundo fica de olho na massa, que recebe muitos elogios. “A receita da massa foi criada pela mãe. É a massa que ela fazia em casa para nós. A gente apenas tirou a cozinha lá de casa e trouxemos aqui para o restaurante. Então é tudo receita da minha mãe, algumas coisas de família, algumas coisas são tradicionais árabes mesmo. Mas a massa é exclusiva da minha mãe”, afirma.

Para Yousra, os pratos possuem um sabor especial e bem familiar. “A gente foi criado comendo esfirra em casa. É sabor de infância, gostinho de comida de mãe. É uma comida bem afetiva”.

Os ingredientes frescos e a receita exclusiva da massa podem ser um diferencial para um bom sabor. Entretanto, Asma revela o grande segredo das pizzas da família: o amor. “Tem que ter amor, se não tiver amor não sai coisa boa”, garante.

Quanto aos elogios que recebe, Asma diz que eles são combustível para continuar. “A gente fica muito feliz. Eles falam ‘de onde que vem tanta força?’ A gente fala que a força são os clientes que dão pra gente. Um elogio deixa a gente muito contente e vai acrescentado mais amor ainda na cozinha”.

Restaurante mantém tradição viva e busca ajudar os outros

Além de ser um ambiente familiar, o local também possui um diferencial na montagem da equipe. Yousra explica que os colaboradores do Baba Culinária e Pizzas Árabes são refugiados. Essa é uma forma que a família encontrou para ajudar aqueles que também estão em busca de novas oportunidades.

Dentro do estabelecimento a tradição também é mantida viva. Ela conta que muitos clientes pedem e gostam que elas contem a história da família, o que, para elas, não é dificuldade ou problema nenhum.

Serviço

Baba Pizza

O restaurante abre a partir das 11h45. Já as pizzas são servidas a partir das 18 horas. O local funciona de terça-feira a domingo. O endereço é Alameda Prudente de Moraes, 1100 – Centro, Curitiba. Veja mais no Instagram do Baba Culinária e Pizzas Árabes.

