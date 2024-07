Dia da Ucrânia em Curitiba: peça inspirada em Clarice Lispector e mais na programação

A peça Abjeto Sujeito, da consagrada artista paranaense Denise Stoklos, será a atração de abertura da 5ª edição do Dia da Ucrânia em Curitiba, evento que ocorre entre os dias 26 e 28 de julho e celebra a rica cultura ucraniana na capital paranaense. Inspirada na obra de Clarice Lispector, a performance promete envolver e emocionar o público ao celebrar a herança cultural ucraniana compartilhada pelas duas artistas.

Abjeto Sujeito explora temas profundos e universais por meio da interpretação singular de Stoklos, é uma investigação radical a respeito de como o corpo, a voz e a emoção da intérprete expressam a palavra literária empenhada em dizer o que a todo momento beira o indizível. Canções de Elis Regina pontuam o percurso que vai da negação à constituição do sujeito.

A peça será apresentada no Teatro da Reitoria da UFPR e tem ingressos à venda no Sympla.

Denise conta que teve o primeiro contato com a obra de Clarice aos 17 anos e, ainda jovem, chegou a conhecê-la pessoalmente, guardando para sempre a imagem daquela mulher fascinante. “Agora, sem qualquer tentativa de imitação, busco o cerne daquilo que a fazia tão única: abordar o quase invisível das questões que nos tocam durante a vida, o ser, o estar, o encontrar-se consigo mesmo, o indagar-se dos sentidos todos que confluem na nossa existência”, reflete.

Há muitos anos, Stoklos foi convidada pelo autor Fauzi Arap para criar um espetáculo a partir de textos de Lispector, mas ficou assustada com o desafio. Agora, aos 71 anos, promove o encontro do teatro essencial com a obra clariciana. Sem amarras e redes de segurança, como convém a uma artista que nunca fez do palco um lugar de teatralidades convencionais.

Denise aponta que sua vocação e carreira têm influência direta da herança ucraniana, o que também a aproxima de Clarice. Nascida e criada no interior do Paraná, Stoklos convivia com demonstrações artísticas preservadas no estado, como por meio dos grupos folclóricos, que sempre a entusiasmaram “pela força de expressão, ritmo e musicalidade”.

A presidente do Folclore Ucraniano Barvinok, organizador do evento, Solange Melnyk Oresten, destaca a satisfação de ter a peça na abertura do Dia da Ucrânia, que chega à sua quinta edição. “Será novamente uma grande demonstração do orgulho em manter viva por tantos anos nossa cultura, ainda mais com a participação de tão consagrada artista”, diz.

“Abrir o evento vem revestido de todo caráter pessoal em que me sinto unida com meu pai, filho de ucranianos, meus avós paternos que vieram de lá, como uma ponte de ligação finalmente celebrada na minha história. E muito especial por trazer à tona a cultura que percorre meu sangue e tanto me inspira e elevá-la neste patamar tão humanista e emocional que ela contém em tudo”, completa Denise.

Programação

Já as outras atrações do Dia da Ucrânia terão como palco o Museu Oscar Niemeyer (MON), um dos principais pontos turísticos da capital paranaense.

No sábado e domingo (27 e 28), o espaço receberá apresentações folclóricas de grupos vindos de diversas partes do Paraná, além de convidados da Argentina e do Canadá. O vão livre do MON ainda abrigará barracas de artesanato, exposições e culinária típica ucraniana. A entrada é gratuita.

Organizado pelo Folclore Ucraniano Barvinok, o Dia da Ucrânia em Curitiba foi realizado pela primeira vez em 2015, como forma de manifestar e manter viva a cultura ucraniana na capital paranaense.

Sobre Denise Stoklos

Considerada uma das intelectuais e performers mais importantes do mundo, se apresentou em mais de 33 países, em 7 diferentes idiomas, recebeu 22 prêmios, publicou 7 livros e atuou em 27 solos teatrais de sua própria autoria. Foi professora de Performance Arts na New York University e é doutora honoris causa pela UNICENTRO. Com mais de 50 anos de carreira, é uma das únicas atrizes brasileiras de maior visibilidade exercendo continuamente a profissão exclusivamente no teatro.

Serviço

5ª Edição do Dia da Ucrânia em Curitiba

Peça Abjeto Sujeito, de Denise Stoklos

26 de julho (sexta-feira), às 20h, no Teatro da Reitoria UFPR (Rua XV de Novembro, 1299, Centro)

Ingressos no Sympla

Apresentações folclóricas, venda de artesanato e comidas típicas ucranianas

27 e 28 de julho (sábado e domingo), no Museu Oscar Niemeyer (R. Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico)

