Banda curitibana Escambau comemora 15 anos com show em grande estilo

Nesta sexta-feira (05), a banda curitibana Escambau que, em 2024, está completando 15 anos de trajetória artística, vai comemorar a data em grande estilo com um show acústico no Teatro do Paiol.

No repertório da apresentação, o grupo tocará músicas de todos os sete álbuns de estúdio que fazem parte da discografia da banda. Posteriormente, o show será lançado em DVD, vinil, e nas plataformas de música digital.

Giovanni Caruso (vocal e guitarra), Maria Paraguaya (vocal, percussão e sintetizador), Zo Tuzini (guitarra), Yan Lemos (baixo e backing vocals) e Babi Age (bateria) contarão com diversas participações especiais que só serão conhecidas na hora do show.

Entre elas, estão músicos de apoio (cordas, sopro e percussão) e convidados que fazem parte da história do grupo. “São amigos que estiveram com a gente nesses 15 anos de vida. Nós queríamos convidar mais pessoas, mas temos algumas limitações de espaço. Quem sabe, a gente tenha outras oportunidades, pois pretendemos seguir com essa iniciativa”, explica Caruso.

Esse é o projeto mais ambicioso da história do Escambau, pois toda a estrutura está sendo bancada de maneira independente pela própria banda.

Além disso, esse será o primeiro show acústico da história do grupo e acontecerá, justamente, em uma data tão importante para a banda. “Nós estamos fazendo tudo na raça! A gente tinha esse sonho de criar um projeto acústico na linha do Unplugged, da MTV, que nós acompanhamos muito nos anos 1990/2000”, diz o vocalista.

No setlist do show, estão canções que a banda não toca ao vivo há muito tempo, entre elas, “Leite de pedra” e “Cometa”, que já não fazem mais parte do repertório dos shows do Escambau. “É um presente para os fãs que acompanham o nosso trabalho”, conta Caruso.

A captação das imagens e a edição do DVD ficarão a cargo do produtor Ramiro Pissetti e a do áudio, que a banda pretende lançar em vinil, será do engenheiro de som Fernando Abba.

O cartaz do show foi criado pela artista gráfica Aline Kavinski, com base em um desenho do ilustrador Fábio Palt e foto da fotógrafa Cátia Reis.

Os ingressos antecipados (o Paiol tem capacidade para 200 pessoas) custam R$ 60,00 + taxa administrativa (inteira) e R$ 30, 00 + taxa administrativa (meia-entrada) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/acustico-escambau-15-anos/2514645).

O local abre às 19h e o show começa às 20h. O Teatro do Paiol fica na Rua Coronel Zacarias, 51, no Prado Velho.

Escambau

O Escambau foi formado em 2009 e conta, atualmente, com Giovanni Caruso (vocal e guitarra), Maria Paraguaya (vocal, percussão e sintetizador), Zo Tuzini (guitarra), Yan Lemos (baixo e backing vocals), e Babi Age (bateria).

A discografia do grupo é uma das mais extensas dentro da cena musical curitibana, contando com sete trabalhos de estúdio: “Acontece nas Melhores Famílias” (2009), “Ordem e Progresso Via Pão & Circo” (2011), “Novo Tentamento” (2014), “Sopa de Cabeça de Bagre” (2017), “Eléctrico” (2018), “Leite de Pedra“ (2019), e “Overdrive Ideológico” (2023).

Musicalmente, a grande característica do Escambau é a versatilidade para navegar por vários estilos diferentes (entre eles, Rock, ritmos latino-americanos, Tropicalismo, e Psicodelia), mas sem perder de vista a identidade do grupo.

Liricamente, as letras da banda abordam as relações humanas e sociais, sem medo de mexer nas feridas que tanto incomodam a sociedade brasileira.

O Escambau já realizou cinco turnês na América do Sul, além de shows em boa parte do território brasileiro. No dia 7 de junho, a banda lançou o clipe da música “Sorte na vida (Sorte a minha)”.

O single faz parte do sétimo álbum de estúdio do grupo, “Overdrive Ideológico” (2023), que vem recebendo diversas críticas positivas da mídia especializada em música no Brasil.

A direção do clipe ficou a cargo do experiente Ramiro Pissetti, que trabalha com o Escambau há 12 anos. Anteriormente, ele já havia dirigido dois vídeos do grupo: “Indigestão de um desertor” (2012) e “Macaco evoluído do século XXI” (2016).

O diretor é um dos profissionais mais atuantes na cena cultural curitibana e já exerceu várias funções dentro do staff da banda, entre elas projeções, iluminação e direção/produção de documentários.

No clipe de “Sorte na vida (Sorte a minha)”, para retratar um dos habitats naturais dos integrantes do Escambau, a banda e o diretor decidiram gravar as imagens no gastropub Peixe Elétrico, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O local vem se tornando um grande polo de cultura, pois tem recebido shows de grandes nomes da música paranaense e, também, atrações de outros estados.

O roteiro do vídeo intercala cenas da vida boêmia com situações oníricas e é encenado pelos próprios integrantes do Escambau, além de amigos da banda e frequentadores do pub.

Para completar o enredo da história contada no clipe, Ramiro também “criou” alguns seres antropomórficos e criaturas híbridas que aparecem em algumas situações específicas ao longo do vídeo. “O desafio foi equalizar o universo surreal da vida noturna com um tom mais intimista, literalmente familiar”, explica Pissetti.

O clipe estará disponível para visualização no YouTube do Escambau (www.youtube.com/ESCAMBAUoficial).

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”