Paul McCartney em Curitiba: dueto com John Lennon surpreende

Quando um show é épico, ele ressoa aos ouvidos. E o desta última quarta-feira (13), no Estádio Couto Pereira, continua ressoando nos ouvidos das 43 mil pessoas que estavam presentes num dos espetáculos mais aguardados deste ano em Curitiba. Os garotos de Liverpool foram representados por Sir James Paul McCartney, que aos 81 anos leva multidões ao êxtase.

Foram quase duas horas e meia de espetáculo e mais de 30 músicas – entre sucessos dos Beatles, Wings e produções novas do Paul. Teve até The Quarrymen, banda criada por John Lennon e que deu origem aos Beatles.

LEIA TAMBÉM:

>> Veja como foi o show de Paul McCartney no Couto Pereira

>> Com milhares de seguidores nas redes, Kathy é catadora de recicláveis em Curitiba e atração por onde passa!

Com espetáculo marcado para começar às 20 horas, o britânico quebrou a regra da pontualidade e atrasou mais de 10 minutos, mas não desapontou. Com “Can’t buy me Love”, Paul fez o estádio todo vibrar. Não havia quem não soubesse cantar o refrão do sucesso britânico.

O ex-beatle logo demonstrou carinho e simpatia ao cumprimentar a todos com um “boa noite piazada”. Ao longo de todo o show, Sir Paul se esforçou no português e brincou com o público. “O pai tá on”, confidenciou.

Foto: Marcelo Andrade/Tribuna do Paraná Foto: Marcelo Andrade/Tribuna do Paraná Fotos: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná.

Superprodução e surpresas

No telão, a produção toda deixou o espetáculo ainda mais mágico. Os fãs de Beatles mais novos logo notaram que parte das músicas foram ilustradas no telão com imagens do videogame GuitarHero “The Beatles Rock Band”, desenvolvido em 2009.

Em “My Valentine”, que no show Paul oferece a sua esposa Nancy, o icônico videoclipe com a participação de Johnny Deep e Natalie Portman estampou os telões. Os dois atores de Hollywood aparecem interpretando a música na linguagem de sinais, para deficientes auditivos.

Entre músicas consagradas de toda a carreira de Paul, ele demonstrou que está em forma com a guitarra e arranhou até um solo de Jimmy Hendrix. “Jimmy, I love you”, disse após brincar com as cordas no intervalo entre as músicas.

Enquanto que numa primeira parte, Paul deixou para tocar músicas mais atuais, da metade do show para o final, a energia do espetáculo foi aumentando até chegar ao êxtase. Guitarras, violão, banjo, ukulelê, piano. Multi instrumentista, o ex-beatle garantiu aplausos calorosos a cada música.

“Blackbird” foi um dos momentos mais mágicos da noite. Apenas com um violão, Paul subiu num elevado do palco, e com um super telão atrás e abaixo dos seus pés, uma projeção linda dava o tom sereno da canção. Em todo o estádio, as pessoas ligaram a luz dos celulares e fizeram a música ecoar por todo o Alto da Glória.

Paul McCartney não esqueceu de seus antigos amigos e homenageou John Lennon e também George Harrison – os dois beatles que já faleceram. No entanto, o grande dueto, que foi uma das grandes surpresas da noite ainda estava por vir.

“Lady Madonna”, “Jet”, a balada “Something”, “Obla Di Obla Da”, “Band on the run”, “Get Back”. O que dizer ao escutar “Hey Jude” dos Beatles num estádio em Curitiba? Sonho lúcido de fãs realizados nesta última noite.

Em “Live and Let Die”, explosões com grandes labaredas e fogos de artifício surpreenderam o público. Quem estava mais pertinho do palco sentiu o calor das chamas e o barulho realmente alto dos estouros.

Em “I’ve got a feeling”, Paul lembrou do dueto que fazia com John Lennon nesta música. Numa surpresa emocionante, John apareceu no telão e cantou sua parte. A imagem faz parte da gravação de janeiro de 1969, feita no telhado da Apple Corps em Londres, num show surpresa que foi gravado em áudio e vídeo.

Se até aí o fã de Beatles não se emocionou, “Helter Skelter” e “Golden Slumbers” encheu todo o estádio de boa energia. Impossível ter deixado o Couto Pereira na noite desta última quarta-feira sem sentir no peito a frase da última música entoada por Paul: “And in the end, the love you take is equal to the love you make” / E no final, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá.

Confira o setlist completo do show em Curitiba:

Can’t Buy Me Love

Juniors Farm

Letting Go

She’s A Woman

Got To Get You Into My Life

Come On To Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let Em In

My Valentine

1985

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen A Face

In Spite Of All The Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

New

Lady Madonna

Jet

Mr Kite

Something

Obla Di Obla Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude



I’ve Got A Feeling

I Saw Her Standing There

Sgt Pepper reprise/Helter Skelter

Golden Slumbers

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa