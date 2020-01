Quem quiser dar boas risadas e valorizar os artistas locais pode chegar ali no Curitiba Comedy Club, no Centro Cívico de Curitiba, nesta quarta-feira (8) para conferir a apresentação de quatro humoristas “curitibanos”: Claudinho Castro (Ahnão), Lello Mattos, Leo Garcia e Rafael Ritta (é do Rio Grande do Sul, mas se apresenta por aqui). Os ingressos custam apenas R$ 22,00.

O stand up desta quarta-feira será o primeiro de 2020 para Claudinho Castro, que garante boas risadas. “O meu stand up é um grito no meu ponto de vista de como as pessoas olham para um anão”, disse o humorista, que aproveitou para atiçar a curiosidade dos interessados. “Aproveito para contar uns segredinhos também”, acrescentou.

A apresentação começa por volta das 20h30 no Curitiba Comedy Club, que fica na Rua Mateus Leme, 2467. Reservas e outras informações pelo telefone (41) 3018-0474 ou pelo site da casa.