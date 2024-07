“Samba do Sapo”, da Swamp, agita o Don Kebab neste sábado

A próxima edição do projeto “Samba do Sapo”, realizado pela premiada cervejaria curitibana Swamp Brewery, será realizada neste sábado (27) no bar Don Kebab, no bairro do Água Verde. O evento que abre uma roda de samba onde artistas locais e amadores mostram que a capital paranaense também é terra de diversão desse estilo.

A cada nova edição, a roda do “Samba do Sapo” desembarca em um local diferente da capital, apresentando renomados artistas locais e entusiastas. Além disso, oferece oficinas de percussão e a venda das premiadas cervejas artesanais da marca.

Para este final de semana, o Don Kebab vai receber os foliões do samba para uma tarde regada a muita música, chopes artesanais da Swamp, oficinas e diversão. Estão confirmadas as presenças de Marcio Mania, Maguinho da Ilha, Nei 7 Cordas e Anderson Faísca, a partir das 15h30.



Segundo os sócios Eduardo Wamser e Amauri Maia, a ideia por trás do “Samba do Sapo” é reunir amigos, conhecidos e desconhecidos apreciadores de um bom samba. A roda é conduzida por profissionais como Maguinho da Ilha, Nei 7 Cordas, Márcio Mania, entre outros sambistas renomados na cena curitibana.



“E, claro, também queremos descobrir novos talentos entre aqueles que curtem arranhar alguns acordes e desejam aprender mais sobre esse estilo musical. O ‘Samba do Sapo’ não é apenas mais uma roda de samba nos bares da cidade; é uma confraternização aberta a todos, onde o samba é a grande estrela”, afirmam os sócios.

O carioca Maguinho da Ilha, por exemplo, é mestre de bateria e ritmista renomado no mundo do samba. Virtuoso percussionista, Hélder Correia Rocha ganhou seu apelido/nome artístico na quadra da famosa escola de samba União da Ilha do Governador, onde trabalhou como contramestre.

Radicado em Curitiba há mais de 30 anos, Maguinho atua também como luthier de instrumentos de percussão, além de ministrar oficinas musicais, tais como a do próprio Samba do Sapo.



O violonista, arranjador e produtor musical Ney Sete Cordas é o responsável pelo violão mais característico das rodas de samba. Paulistano, Ney tem inúmeros trabalhos realizados com nomes importantes do samba nacional, tanto como produtor, quanto como intérprete. Recém chegado em Curitiba é professor de música e diretor musical.



Já Márcio Mania é cantor, compositor, pesquisador, cavaquinhista e produtor cultural. Militante em prol do samba autêntico, em trinta anos de carreira, acompanhou os maiores expoentes do ritmo da cena local e nacional. O curitibano é compositor de vários sambas de enredo para escolas de samba locais, como Mocidade Azul e Acadêmicos da Realeza.



Além desses nomes, o Samba do Sapo conta sempre com a participação de outros músicos importantes do meio em cada edição. No entanto, o grande diferencial do projeto é a participação dos amadores e das pessoas ao redor, criando um ambiente descontraído e divertido.



O lema do projeto é “samba é amizade, amor e cumplicidade”, valores que têm norteado o trabalho da Swamp desde que abriu as portas há 9 anos. As rodas do ‘Samba do Sapo’ são itinerantes e costumam reunir dezenas de pessoas a cada edição.



A roda do “Samba do Sapo” será realizada neste sábado (27), a partir das 15h30, no bar Don Kebab, que fica na Avenida dos Estados, 1250, Água Verde.

O projeto é realizado pela Swamp Brewery, localizada na Rua Willian Booth, 3015, no bairro do Boqueirão, região que é o polo de produção cervejeira artesanal de Curitiba. Outras informações estão disponíveis no (41) 3402-9099.

