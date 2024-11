Samba Curitiba reúne gigantes do pagode neste sábado; saiba tudo!

Nesta semana acontece a terceira edição do festival Samba Curitiba, que vai reunir novamente grandes nomes do samba e do pagode nacional. Serão 12 horas seguidas de shows no próximo sábado (30), na área externa do Expotrade, em Pìnhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os ingressos ainda estão à venda.

“Estamos muito animados com a terceira edição desse que já é o maior evento de samba e pagode do Sul do Brasil. Temos um line-up de peso, uma estrutura ainda melhor e atrações especiais para garantir que seja um dia inesquecível”, afirma Júlio Oliveria, sócio-fundador da Multi Eventos Promoções, responsável pela organização do Samba Curitiba.

Os shows têm início previsto para às 14h. Para quem gosta de experiências em grandes alturas, poderá se aventurar com três atrações promovidas pelo festival: os radicais Bungee Jump e a Tirolesa, além de um passeio de balão para apreciar a estrutura montada, a multidão e até as apresentações das alturas.

Confira abaixo um guia prático com informações importantes para garantir uma boa experiência no Samba Curitiba:

As estrelas da festa

Neste ano, o festival Samba Curitiba vai contar com as apresentações de:

Belo,

Péricles,

Turma do Pagode,

LEGADO (Gaab, Rodriguinho e Mr. Dan),

Akatu,

Banda Terezo,

Alucinassom

issae

Nosso Clima.

Como chegar?

O Expotrade está localizado em Pinhais e pode ser acessado por quem vem de Curitiba através da Avenida Victor Ferreira do Amaral, que a partir da divisa passa a ser a Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel – o centro de eventos fica na Vila Amélia, nº 10.454.

O acesso pode ser feito através de carro (cerca de 30 minutos do centro da cidade) ou por meio das linhas metropolitanas que conectam Curitiba a Pinhais (que podem ser consultadas clicando aqui). Para quem vem da região de São José dos Pinhais, Quatro Barras e Piraquara, é possível acessar a Rodovia João Leopoldo Jacomel através do Contorno Sul.

Trânsito

As obras para a construção de um novo corredor de transporte entre as cidades complicam bastante o trânsito na região, com engarrafamentos que podem se estender por vários quilômetros, dependendo do horário – e sendo quase impossível desviar do congestionamento para chegar ao destino. Por isso, é importante se programar e sair mais cedo de casa para evitar imprevistos.

Horário dos shows e estacionamento

As atrações locais têm início às 14h e os show nacionais começam às 17h. A ordem das apresentações ainda não foi divulgada. O estacionamento é terceirizado, no próprio local do evento.

Previsão do tempo e atrações diferentes

A previsão é de um dia nublado, com mínima de 16ºC à noite e máxima de 22ºC durante o dia. Entre as atrações para aproveitar o dia estão Bungee Jump, Tirolesa e Balão

Ingressos

Os ingressos estão à venda através do Zig Tickets. São seis setores disponíveis:

Back Stage Open Bar (acesso exclusivo e visão privilegiada, incluso: gin, vodka, whisky, água, cerveja, energético, refrigerante e suco),

Pista (amplo espaço, com bares e operações gastronômicas, além de sanitários exclusivos para o setor),

Front Stage (em frente ao palco, com bares e operações gastronômicas, além de sanitários exclusivos para o setor),

Mesas/Bistrôs (acesso exclusivo e visão privilegiada do palco, com mesas para até seis pessoas),

Camarote (acesso exclusivo e visão privilegiada do palco, com espaço para até 15 pessoas e atendimento diferenciado)

PCD (área exclusiva para pessoas com deficiência, com vista privilegiada do palco, bares e sanitários exclusivos).

Os ingressos para a Pista custam entre R$90 a R$180 (3º lote, válido até 31/10); Front Stage, de R$120 a R$240; Back Stage Open Bar, de R$350 a R$700; Mesas, de R$1.600 a R$2.000; Camarotes, de R$4.000 a R$5.000 e PCD, a R$150.

Para todos os setores, ainda existe uma promoção de compre dois e leve três. Além disso, quem levar um quilo de alimento não perecível no dia do evento pode garantir a meia entrada solidária (o desconto de 50% também é válido para menores de 21 anos, professores da rede pública, idosos e estudantes).

A classificação etária do evento é 16 anos.