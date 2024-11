Tradicionais Feiras de Natal nas praças de Curitiba começam nesta quinta

Tradicionais em Curitiba, as feiras especiais de Natal das praças Osório e Santos Andrade começam nesta quinta-feira (28) e vão até o dia 23 de dezembro. Queridinhas de curitibanos e turistas, as feiras contam com enfeites natalinos e diversas opções de presentes.

Na Praça Osório, os visitantes encontrarão 26 barracas de artesanato natalino e presentes e 26 de gastronomia, além disso, também haverá barraca especial para produtos para turistas, de culinária e programas da prefeitura. A Feira da Osório funcionará de segunda à sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h às 20h.

Já na Praça Santos Andrade, a feirinha terá oito barracas de gastronomia e artesanato e poderá ser visitada de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30.

Artesãos com produção a todo vapor

No ateliê da artesã Ana Aleta Coutinho Paz, a energia do Natal toma conta desde setembro, quando ela começou a produção especial para a Feira da Osório. Ana começou a participar das feiras no Natal de 2019, com guirlandas, e desde então começou a fazer centros de mesa, casinhas iluminadas com caixas de leite recicladas e árvores de Natal. Ela também vende na Feira de Páscoa e de Primavera, sempre adaptando o produto ao tema.

Artesã Ana Aleta Coutinho Paz. Foto: Levy Ferreira/SMCS

“As feiras fazem praticamente 50% da minha renda, e boa parte da minha clientela me conheceu na Osório. Estou com expectativas boas para este final de ano, a feira é sempre muito boa”, relatou Ana. Em uma das feiras, ela teve a ideia de oferecer o serviço de consultoria de decoração natalina para os clientes, o que ajuda a complementar a renda.

Clientela fiel

A artesã Claudete Chemin Marcon é feirante há oito anos, especializada em itens da cultura Geek, com personagens de filmes, seriados e jogos. Ela participa da Feira do Largo da Ordem, além das feiras especiais da Osório.

Claudete, que é fã dos personagens de seus produtos, conta que um dos principais diferenciais da Feira da Osório é o contato com os clientes. “Tem gente que vai todo dia me visitar, comprar coisas novas e faz até coleção. Eu adoro! Conhecer gente nova e fazer amizade com os clientes e colegas é uma das minhas partes favoritas”, contou.

Artesã Claudete Chemin Marcon. Foto: Levy Ferreira/SMCS

A artesã trabalha com a técnica de estampa por sublimação, que funciona por meio da utilização de uma prensa na superfície que vai receber a tinta, em alta temperatura. Claudete estampa canecas, quadros de MDF, imãs de geladeira, mousepads entre outros, e faz bonecos de feltro e biscuit.

Serviço

Feira Especial da Natal

Datas: 28 de novembro a 23 de dezembro de 2024

Praça Osório

De segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h às 20h.

Praça Santos Andrade

De segunda-feira a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30.