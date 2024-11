Programação de Natal em Curitiba tem roda-gigante, espetáculos e mais

Nesta terça-feira (26) acontece a estreia da roda-gigante O Boticário, parte da programação do Natal de Curitiba. Instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, próxima à Praça Osório, no Centro, o brinquedo tem 20 metros de altura.

Com 16 cabines, cada uma com capacidade para quatro pessoas, a roda-gigante funcionará das 16 horas às 22 horas, de terça a domingo, até o dia 22 de dezembro.

Além da roda-gigante, no calçadão da XV também está a Árvore da Vida, patrocinada por O Boticário. Decorada com flores vermelhas, a árvore foi instalada próxima ao chafariz, entre a Rua Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Largo da Ordem e Bosque Zaninelli recebem espetáculos de Natal

A terça-feira também marca os últimos dias para assistir a dois espetáculos do Natal de Curitiba. No Largo da Ordem, o Auto da Anunciação do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo começa às 19h30, com anjos e corais. A atração, que abriu a programação natalina de 2024, segue em cartaz até sexta-feira (29), sempre às 19h30.

Já na Floresta Encantada Electrolux, no Bosque Zaninelli, acontece o espetáculo Estrela de Belém, inspirado em Helena Kolody e Olavo Bilac. A peça conta com duas sessões diárias: às 19h30 e 20h30, e segue até quarta-feira (27). A decoração da floresta permanece disponível para visitação até 6 de janeiro.

Serviço

Roda-Gigante O Boticário

Das 16h às 22h (de terça a domingo, até 22/12)

Calçadão da Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório



Auto da Anunciação do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo

Até sexta-feira (29/11), 19h30

Largo da Ordem (início em frente ao Palacete Wolf, Praça Garibaldi)



Estrela de Belém – Floresta Encantada Electrolux

Até quarta-feira (27/11), às 19h30 e 20h30

Bosque Zaninelli, Escola Municipal de Sustentabilidade (Pilarzinho)

Programação do Natal de Curitiba de terça-feira (26)

11h – Natal Encantado do Mercado Municipal Capão Raso

16h – Roda-gigante O Boticário – Natal na XV – Calçadão

19h – Decoração de Natal no Parque Barigui

19h – Decoração de Natal no Jardim Botânico

19h – Árvore da Vida O Boticário – Natal na Rua XV

19h – Árvore da Volvo – Rótula do Centro Cívico

19h30 – Auto de Natal no Largo da Ordem

19h30 – Espetáculo na Floresta Encantada na Escola de Sustentabilidade

19h30 – Rua Iluminada Família Moletta. Ingresso a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Crianças até 5 anos não pagam.