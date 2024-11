Presépio gigante será inaugurado em santuário de Curitiba

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro inaugura neste próximo sábado (30) um dos grandes destaques do Natal Perpétuo Socorro. O Presépio Gigante, que tem como tema este ano “Jesus nasce e Ele é nossa Paz” será apresentado ao público com missa solene, seguida de apresentação especial do Concerto pela Paz, com o Coro Ottava Bassa.

Com mais de 15 anos de tradição, o presépio gigante do Santuário Perpétuo Socorro é um símbolo que inspira fé, esperança e reflexão sobre o nascimento de Jesus. Ele convida os devotos a vivenciarem o verdadeiro espírito do Natal.

Além do presépio, a programação natalina oferece atrações como a Árvore Solidária, que arrecada brinquedos e alimentos para famílias carentes, e as Cantatas de Natal, que trarão apresentações musicais ao vivo em datas especiais de dezembro.

Programação Natal Perpétuo Socorro

Inauguração do Presépio Gigante: sábado, 30 de novembro, às 19h30

Concerto pela Paz: sábado, 30 de novembro, às 20h30, com o Coro Ottava Bassa

Cantatas de Natal com música ao vivo: a partir de 8 de dezembro, no palco do presépio

Árvore Solidária

Foto: divulgação / Santuário Nossa Senhora Perpétuo Socorro.

A Árvore Solidária, montada no interior do Santuário, oferece aos devotos e visitantes a oportunidade de contribuir com doações de brinquedos e alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. Para participar, basta escolher uma tag na árvore e trazer os donativos, ajudando a espalhar alegria e esperança neste Natal.

O Padre Joaquim Parron, redentorista do Santuário, destaca a importância deste

momento: “O presépio é um convite à oração e à união. Ele nos conecta à essência do Natal, trazendo uma mensagem de paz e esperança que tanto precisamos,

especialmente diante dos desafios e conflitos que o mundo enfrenta atualmente.”

Serviço

Presépio Gigante e programação especial de Natal

Data: Sábado, 30 de novembro

Horário: 19h30 (missa) e 20h30 (concerto)

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba.

Mais informações: Acesse o site oficial https://natalperpetuosocorro.com/ ou ligue para a secretaria do Santuário pelo telefone (41) 3253-2031.