Se a ideia é fugir um pouco da cozinha e da louça no almoço de Ano Novo, o restaurante rural Jackson Assados, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, vai oferecer almoço com pratos à la carte no dia 1º de janeiro. Há 25 minutos do Centro de Curitiba, o restaurante oferece carnes e acompanhamentos e garantem preço justo.

A casa serve a famosa Orelha de Elefante, uma boa peça de Alcatra com Maminha – incluindo acompanhamentos – e serve de três a quatro pessoas. Outra boa opção no cardápio é o tradicional filezão com mingnon, e também picanha no sal grosso, que fica ligeiramente dourada por fora e extremamente macia por dentro.

O restaurante rural Jackson Assados aceita reservas e costuma ser disputado.

Serviço

Ano Novo no Restaurante Rural Jackson Assados

(Serviço à la carte)

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Whatsapp: (41) 99963-9236

Horário de Ano Novo

31 de dezembro – das 11h30 às 16h.

1 de janeiro de 2023 – das 11h30 às 17h.

Endereço

Rua do Contorno Albano Boutin, 877

Jardim das Acácias / Quatro Barras – PR

Coloque o endereço no Waze ou seu dispositivo móvel de navegação por GPS de preferência.