Pra turma que acredita na sorte, a semana promete muito planejamento e “fortes emoções”. No próximo sábado (31) a Caixa sorteia a Mega da Virada 2022. O prêmio para quem acertar os seis números do concurso especial da Mega-Sena (2550) é de R$ 450 milhões e vale tudo por uma chance de meter a mão nessa bolada.

Para começar, que tal montar a sua aposta considerando os números que mais saíram na Mega da Virada do primeiro concurso até agora? Confira, a seguir, os números que mais foram sorteados até hoje na Mega da Virada:

10 – 4 vezes;

03, 05, 20, 33, e 36 – 3 vezes;

02, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 e 58 – 2 vezes;

01, 04, 06, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 – 1 vez;

07 ,08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59, 60 – 0 vezes (nunca saíram)

Outra dica é sempre equilibrar números pares e números ímpares quando for montar o seu cartão de apostas. Isso porque, se considerarmos todos os 13 sorteios da Mega da Virada até agora, em seis deles os números sorteados apresentavam a seguinte divisão: 3 números pares e 3 números ímpares. Em outras cinco oportunidades, foram 4 pares e 2 ímpares, enquanto em dois sorteios foram 4 ímpares e 2 pares.

Se você gosta de imaginar quantos números são sorteados de cada linha do volante de apostas, a gente te fala que a linha 4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40) é a que teve mais dezenas sorteadas: 19 vezes. A segunda linha com mais números sorteados foi a linha 1 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10).

O estado do Paraná já teve 8 apostas vencedoras, somando um total de premiações de R$ 257.257.102,86 (é o terceiro estado do Brasil em valor de premiação, perdendo apenas para a Bahia e São Paulo).

A aposta simples na Mega da Virada custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h do dia 31 de dezembro em todas as lotéricas do Brasil, bem como pelo internet banking da Caixa e portal Loterias Online.

Fonte: Sorte Online