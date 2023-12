Relespública e Hillbilly Rawhide se apresentam nesta sexta em Curitiba

Apesar de estarem há muitas décadas na estrada (a Relespública está completando 34 anos e o Hillbilly Rawhide chegou aos 21), essa é a primeira vez que os dois grupos dividirão o mesmo palco em um evento organizado por eles de maneira conjunta. “Será um show especial, uma verdadeira celebração ao rock’n roll com duas bandas veteranas importantes do Rock brasileiro”, diz o guitarrista e vocalista da Relespública, Fabio Elias.

Além dos grandes clássicos da banda, entre eles, “O enxofre e a cachaça”, “Ferrovia Centro-Oeste” e “Honky Tonk Lino’s”, o Hillbilly Rawhide também apresentará em primeira mão algumas canções que farão parte do novo álbum do grupo, que começa a ser gravado no início de 2024.

No setlist da apresentação da Relespública estarão canções que fazem parte da história da cena underground curitibana e brasileira, entre elas, “Garoa e solidão”, “Sol em Estocolmo”, e “Nunca mais”, além de faixas do mais recente álbum da banda, “Só Em Si” (2022).

Os ingressos antecipados estão no 2º lote e custam R$ 25,00. Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos.

A casa abre às 18h e as apresentações começam às 22h. O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Hillbilly Rawhide

Formado em 2002, o Hillbilly Rawhide já lançou oito trabalhos, entre álbuns e EPs: “Ramblin’, Primitive, Outlaws!” CD (2006), “F.N.M.” EP (2006), “Lost and Found” CD (2011), “Ao Vivo no Teatro Paiol” CD (2012), “Outlaw Sessions” CD (2012), “Ten Years on the Road” CD (2013), “My Name is Rattlesnake” CD (2019), e “Madness Rawk N’ Roll” EP (2021), além do DVD “Outlaw Music For Outlaw People” (2016).

Atualmente, a formação do grupo tem Mutant Cox (vocal, guitarra e violão), Mark Cleverson (violino e backing vocals), Marcus “Kwei” Gusso (baixo acústico e backing vocals), e Juliano Cocktail (bateria).

Logo após o Carnaval, o Hillbilly deve entrar em estúdio para gravar o 9º trabalho, ainda sem nome definido.

O CD (que trará influências de diversos estilos, entre eles, Cajun, Bluegrass, Country, Funk e Psychobilly) terá sete faixas.

Uma é a versão do Hillbilly para “O tesouro da família”, composição do vocalista dos Ovos Presley, Ademir Tortato, que foi gravada pela banda curitibana Three Bop Pills, que hoje se chama Two Bop Pills.

As outras seis são inéditas, entre elas, o Bluegrass “Keepin on through my life”, e o Country/Cajun “Some news from you”, que foi escrito por Mark Cleverson em homenagem ao desafios que o companheiro de banda, Juliano Cocktail, enfrentou em 2021. “Ele quase nos deixou durante a pandemia, pois ficou um mês em coma, mas sobreviveu e está muito bem, tocando direto com a gente!”, diz Mutant Cox.

O álbum será lançado em 2024.

Relespública

A Relespública foi formada em 1989 por Daniel Fagundes (vocal), Fabio Elias (guitarra e vocal), Ricardo Bastos (baixo e backing vocal) e Emanuel Moon (bateria) e se tornou uma referência do movimento Mod no Brasil.

Ao todo, em 34 anos de vida, a Reles lançou sete trabalhos de estúdio: “Mod” (1993), “E O Rock’n’roll Brasil!?” (1998), “O Circo Está Armado” (2000), “As Histórias São Iguais” (2003), “Efeito Moral” (2008), “Sem Ninguém Ao Lado” (2021), e “Só Em Si” (2022).

No mais recente álbum, além do tradicional Rock’n’roll que sempre foi a marca da banda, eles também exploram outros estilos musicais, principalmente, do Rock Rural que tem como grande protagonista o trio Sá, Rodrix & Guarabyra.

O CD conta com a participação dos músicos Mark Cleverson (Hillbilly Rawhide), que toca violino na canção “Toda manhã”, e Wagner Aleixo (steel guitar na faixa-título e banjo em “Olhe pra dentro de você”).

Em setembro, a gravadora Monstro Discos relançou em vinil o álbum “As Histórias São Iguais” (2003). Paralelamente, a editora Barbante também lançou o livro com título homônimo, que conta os bastidores do nascimento do disco. A obra foi escrita pelo publicitário Marcelo Dallegrave e pela jornalista Melissa Medroni, com ilustrações de Guilherme Caldas.

Nessas mais de três décadas de história, a Relespública viveu grandes momentos. Entre os principais, está o show que a banda fez em 2001, no festival Rock In Rio, e o CD que eles lançaram pela MTV Brasil, como parte do projeto “MTV Apresenta” (2006).

Atualmente, a formação da Relespública conta com Fabio Elias (guitarra e vocal), Ricardo Bastos (baixo e backing vocal) e Emanuel Moon (bateria).

Serviço

O que: Shows das bandas Hillbilly Rawhide e Relespública.

Quando: 22 de dezembro (sexta-feira), a partir das 22h.

Onde: Jokers Pub, Rua São Francisco, 164, Centro.

Valores: Os ingressos (2º lote) custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos.

