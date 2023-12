A programação do Natal em Curitiba está prestes a se despedir do icônico calçadão da Rua XV de Novembro e, com ela, uma das atrações mais queridas, a roda-gigante O Boticário. Desde sua inauguração, em 23 de novembro, o brinquedo se tornou um ponto de encontro para 40 mil curitibanos e visitantes, proporcionando momentos inesquecíveis e vistas deslumbrantes da cidade.

Se você ainda não teve a oportunidade de experimentar essa emocionante jornada panorâmica pelo coração de Curitiba, é melhor se apressar, pois a atração encerrará suas operações neste sábado (23/12). O horário de funcionamento é das 15h às 21h.

Localizada ao lado do Edifício Garcez, o primeiro arranha-céu da cidade, a roda-gigante oferece um espetáculo visual único, destacando o o calçadão da Rua XV de Novembro, o calçadão de pedestres mais famoso do Brasil.

A atração, de 20 metros de altura, fica perto de outros atrativos do Natal como a Feira de Natal da Praça Osório, o Palácio Avenida que está decorado com 100 mil luzinhas e da Árvore da Vida, também patrocinada pelo O Boticário, proporcionando uma experiência natalina completa entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, que vai permanecer até 7 de janeiro.

Serviço

Roda-gigante de Natal no calçadão da XV

Quando: até sábado (23/12)

Onde: Calçadão da XV – próximo ao edifício Garcez

Horário de funcionamento: das 15h às 22h

