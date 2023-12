Quer desconto para o Universo Alegria? Saiba como pagar só 50%

Neste sábado (09), Curitiba recebe o festival Universo Alegria. O evento acontece pela primeira vez na capital e promete uma superestrutura e shows com Ana Castela, Bruno e Marrone, Maiara e Maraísa e muito mais no palco na Ligga Arena, o estádio do Athetico Paranaense. Quem quiser desconto na compra do ingresso precisa aproveitar essa oportunidade.

O festival conta com o apoio da RPC e você pode garantir 50% no valor do ingresso na arquibancada superior pelo aplicativo “Você na RPC”. Clique aqui para baixar o APP (para Android).

Além das atrações já mencionadas, o festival terá shows de Mari Fernandez, DJ Dennis, Menos é Mais, Kamisa 10, MC Ryan, L7NNON e Banda Terezo. Um palco interativo vai permitir que os fãs fiquem bem pertinho dos cantores. A abertura dos portões será às 10 horas. O Universo Alegria é sucesso há 15 anos no Rio Grande do Sul.

A venda dos ingressos acontece pela internet através da plataforma ingresse.com. Pontos físicos de venda são a Loja Furacão (Rua Buenos Aires, 1270 – Água Verde, Curitiba) e na Shed Curitiba (Rua Bispo Dom José, 2258 – Batel, Curitiba).

Veja a ordem dos shows: (pode haver alterações)

10:00 – Terezo

11:00 – Kamiza 10

12:20 – Mari Fernandes

14:20 – Bruno e Marrone

16:30 – Menos é Mais

18:00 – Ana Castela

19:50 – Maiara & Maraisa

21:40 – Dennis DJ

22:40 – MC Ryan

23:20 – Lennon

Mais informações e o mapa do evento podem ser acessados no endereço www.universoalegria.com.br.

