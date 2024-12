Prudente Cultural tem gastronomia, feira de Natal e festa pra criançada

Após ser adiada por conta das chuvas, a nova edição do evento Prudente Cultural será realizada neste sábado (14), das 10h às 20h, na Alameda Prudente de Moraes, uma das ruas mais famosos do Centro de Curitiba. O evento está na quarta edição e é uma iniciativa dos comerciantes da região. A entrada é gratuita

Intitulada “Mercado de Natal”, a Prudente Cultural contará com uma programação para toda a família em uma área ainda maior do que a da última edição, com bloqueio entre a Al. Carlos de Carvalho e a Rua Fernando Moreira, reunindo shows musicais, atividades recreativas para a criançada, feira de artesanato especial e promoções gastronômicas de bares, pubs e restaurantes presentes na alameda.

Um palco central montado especialmente para a data receberá diversas atrações, como a discotecagem de Selecta Manzana, feita por meio de sua ampla coleção e triagem de vinil, conhecida por seus setlists vibrantes, que passam pelo soul, funk, mpb, anos 70 e ritmos internacionais, como também do Dj Gil Preto, reconhecido pelo selo de uma de suas festas de grande sucesso, a Brasilidades, com músicas e ritmos brasileiros que são destacados pelos clássicos até os mais recentes lançamentos nacionais.

Também participa do evento Wes Ventura, cantor, compositor e instrumentista que aposta no estilo “afro caipira contemporâneo”, já tendo se apresentado em diversos festivais pelo Brasil. Radicado em Curitiba, Ventura lançou recentemente seu primeiro álbum, “Na Madruga Sem Pressa”, composto por 13 faixas que navegam por sonoridades afro-brasileiras em um groove experimental com letras que falam do seu cotidiano, abordando ainda questões étnico-raciais, sociais, liberdade e amor.

Para as crianças e suas famílias, a Secretaria de Esportes de Curitiba promoverá várias atividades recreativas, como jogos gigantes, tênis de mesa, circuito de habilidades, pinturas e brinquedos esportivos e infantis.

Feira de Natal e promoções

Mantendo a tradição de sua movimentada feira de artesanato, nesta edição da Prudente Cultural o tema será de Natal, com várias opções de presentes que passam por produtos manuais, como objetos utilitários até peças mais finas, feitos de materiais diversos, como cerâmica, madeira, vidro, patchwork, bordados, sabonetes naturais, brinquedos, vestuários, produtos para pets, entre outros, com preços para todos os bolsos.

Algumas das lojas presentes na Alameda Prudente de Moraes também estarão abertas com promoções de Natal, como a Simple Organic, com seus produtos de beleza sustentáveis, skincare e makeups, a Quant Store, loja de roupas femininas que tem o objetivo de ajudar mulheres com diferentes personalidades e estilos, a Esmo Cerâmica, com suas peças únicas feitas à mão prezando o design e a funcionalidade, a Casa de Bijoux, com joias alternativas e bijoux de design diferenciado, roupas e itens personalizados, a Gasoline Speed Shop, um custom store com moda, acessórios e itens para motocicletas, entre outras.

Gastronomia com promoções

E para aproveitar a conhecida gastronomia da rua, as várias operações gastronômicas farão parte do evento, com opções de pratos, petiscos, drinks, cervejas, chopes e sobremesas.

Participam da edição “Mercado de Natal” da Prudente Cultural:

Janela Bar , rede com seus drinks, chopes e hambúrgueres;

, rede com seus drinks, chopes e hambúrgueres; Pappas Prudente , destacando seus hot dogs, hambúrgueres, petiscos e bebidas;

, destacando seus hot dogs, hambúrgueres, petiscos e bebidas; Il Babuto , restaurante com menu de notas italianas e pratos brasileiros;

, restaurante com menu de notas italianas e pratos brasileiros; Tasty Salad Shop , com seus pratos de alimentação saudável e autenticidade;

, com seus pratos de alimentação saudável e autenticidade; Veg Lev , restaurante de culinária contemporânea com opções orgânicas, vegetarianas e sem glúten;

, restaurante de culinária contemporânea com opções orgânicas, vegetarianas e sem glúten; Seu Prudente , bar famoso por sua gastronomia de qualidade, bebidas e música ao vivo;

, bar famoso por sua gastronomia de qualidade, bebidas e música ao vivo; Bar Jataí , também com seus pratos, petiscos e drinks ao estilo de boteco brasileiro;

, também com seus pratos, petiscos e drinks ao estilo de boteco brasileiro; Canto Bar de Parrilla , apresentando seu menu de assados, petiscos, porções, sandubas e tábuas para compartilhar;

, apresentando seu menu de assados, petiscos, porções, sandubas e tábuas para compartilhar; Boteco Caramelo , com suas comidas, conhecidos espetinhos, cervejas e cachaças;

, com suas comidas, conhecidos espetinhos, cervejas e cachaças; Ottro Rolê, destacando seus petiscos, burgers, drinks, cervejas e feijoada;

destacando seus petiscos, burgers, drinks, cervejas e feijoada; Enna Boteco Boutique , com sua informalidade de boteco, mas com pratos de qualidade e toques sofisticados;

, com sua informalidade de boteco, mas com pratos de qualidade e toques sofisticados; Café Louis Philippe , com pratos tradicionais franceses como doces, salgados, cafés, drinks e vinhos;

, com pratos tradicionais franceses como doces, salgados, cafés, drinks e vinhos; Local Pães e Cafés Especiais , com seus pães especiais, sanduíches e cafés;

, com seus pães especiais, sanduíches e cafés; Let´s Eggs , um brunch place com vastas opções de cafés especiais, sucos e até drinks;

, um brunch place com vastas opções de cafés especiais, sucos e até drinks; ObST disponibilizando sua alta gastronomia criativa com toques modernos de muita brasilidade;

disponibilizando sua alta gastronomia criativa com toques modernos de muita brasilidade; Carmel’s Pipocas & Sabores , com ampla opções de sabores especiais;

, com ampla opções de sabores especiais; Portal Kirim, para aqueles que querem petiscar, beber e, também, dançar.

Já a Aliança Francesa de Curitiba apresentará uma programação especial durante a Prudente Cultural, com mini curso de francês sobre gastronomia, ateliers sobre vinhos e espumantes, palestras sobre viagem e linguísticas, além de literatura, moda e cultura geral. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.afcuritiba.com.br ou pela plataforma Sympla.

A edição “Mercado de Natal” da Prudente Cultural é uma realização do Polo Gastronômico da Rua Prudente de Moraes, com apoio institucional da Aliança Francesa Curitiba, apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio da Secretaria de Turismo de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Secretaria de Esportes de Curitiba, com produção da Alerta Produções.

Acompanhe as novidades por meio do Instagram oficial pelo @prudentecultural