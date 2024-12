Restaurante tradicional de Curitiba faz nevar em decoração de Natal

O tradicional restaurante Baviera, reconhecido como um dos melhores locais para jantares românticos em Curitiba, está bastante concorrido neste final de ano. Tudo isso graças também a toda uma construção temática de Natal. Decorações, aliás, que fazem parte da nova fase do cinquentenário restaurante.

“Para trazer um toque de originalidade e surpreender os clientes, este ano criamos uma decoração de Natal, como sempre germânica, com o tema “White Christmas Baviera”, inspirada no clima frio Germânico” afirma uma das responsáveis pelo projeto, a arquiteta (e sócia da casa) Thayana Hey.

Ao entrar no restaurante, os visitantes são transportados para uma atmosfera encantadora de inverno, mesmo estando em Curitiba, onde o Natal acontece em pleno verão. Essa proposta inusitada adiciona uma experiência sensorial única. A decoração foi inteiramente importada, e exigiu 9 meses de trabalho e preparação. Foram utilizados quase 2 km de luzes de led, mais de 20 vilas natalinas eletrônicas, 5 dias inteiros para montagem envolvendo 9 pessoas.

No primeiro momento, o espaço é marcado pelo branco das neves fictícias, com detalhes que remetem ao frio natalino europeu, como renas brancas e ursos polares cuidadosamente posicionados para transmitir a ideia de um ambiente gelado. A paleta inicial privilegia o branco e tons suaves, passando a sensação de um inverno nevado.

À medida que os clientes avançam pelo restaurante, o clima vai se transformando de forma sutil, aquecendo com toques de vermelho e uma gama de tons rústicos. Elementos como detalhes em madeira e texturas mais acolhedoras foram incorporados para criar uma transição visual e sensorial, levando os visitantes a uma atmosfera mais calorosa e aconchegante, perfeita para celebrar o Natal.

A mudança gradual de cores e materiais torna-se quase um convite para “esquentar” no coração do restaurante. As diversas vilas natalinas formam um elemento encantador, que traz a sensação de nostalgia. No Baviera, elas ajudam a transportar os clientes para uma vila europeia.

O restaurante fica em uma antiga estrebaria do centro histórico (97 anos) e o presépio montado na decoração traz uma conexão com aquela época.

Neve ao lado de fora

Um sistema de maquinas de neve artificial foi cuidadosamente projetado, garantindo uma experiência imersiva de muita qualidade aos clientes. Ele é acionado diversas vezes, tanto no almoço quanto no jantar. E também sob pedido dos clientes, na chegada ou saída do restaurante.

Iniciada em novembro, a procura por reservas está grande, segundo os proprietários. Pelo site da casa é possível garantir presença nas datas festivas.

A Cantina Baviera fica na Dr. Muricy, 1089, Centro Histórico de Curitiba. Informações pelo telefone (whatsapp) (41) 3232-1995. O espaço abre todos os dias para almoço (11h30 às 15h) e jantar (18h às 00, de segunda a quinta, e até as 01h (sexta e sábado).