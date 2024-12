Evento com presença de Ratinho Jr. e discute a educação no Paraná

“A educação do Paraná passa por uma transformação com o objetivo de deixá-la mais atrativa para o aluno.” A afirmação foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante sua fala de abertura do Summit Paraná que Educa, promovido pelo jornal Gazeta do Povo, nesta terça-feira (10).

O Summit Gazeta do Povo é um evento estratégico que reúne profissionais, especialistas e líderes de um setor específico para discutir tendências, trocar insights e promover networking. O evento foca na cobertura dos temas debatidos, com distribuição em nível nacional, para dar visibilidade às frentes relevantes da educação e seu papel como motor de crescimento social e econômico do Estado.

+ Veja mais: Dalton Trevisan transformou a literatura nacional com muito sarcasmo

Ratinho Junior destacou a série de medidas que fizeram com que o Paraná saísse de 7º para 1º lugar no Ideb, entre elas a mudança no currículo pedagógico da rede estadual de ensino. “Trata-se de uma transformação com uma visão moderna, feita nos países de primeiro mundo. O aluno agora aprende associativismo, cooperativismo, empreendedorismo, oratória, educação financeira familiar para aprenderem a lidar com dinheiro e não se endividarem no futuro, colaborando inclusive com os seus pais no dia a dia”, disse o governador.

O evento reuniu especialistas, líderes e profissionais do setor educacional para discutir tendências e inovações, além dos avanços alcançados pelo Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

+ Viu essa? BR-277 no Paraná! Veja interdições na rodovia e desvio nesta terça-feira

“Discutir educação faz parte das premissas básicas de qualquer sociedade que queira crescer, que queira evoluir, que queira dar saltos. Fico muito feliz de estarmos aqui e orgulhosa do que o Paraná alcançou, sendo hoje o primeiro do País no Ideb”, afirmou a sócia-diretora da Gazeta do Povo, Ana Amélia Filizola.

Ana Amélia Filizola fala no Summit Paraná que Educa. Foto: Átila Alberti

O Paraná é líder no Ideb em todas as etapas avaliadas. No ensino médio, o Estado manteve a liderança com nota 4,9, superando a média nacional de 4,3. Nos anos finais do ensino fundamental, a nota do Paraná foi de 5,5, conquistando o primeiro lugar em um empate triplo com Ceará e Goiás.

Já nos anos iniciais, sob responsabilidade dos municípios, o Estado também garantiu o topo do ranking com nota 6,7, à frente de Ceará e São Paulo.

“Temos também 500 mil alunos com aulas de programação, além de aulas de robótica. Tudo isso tem ajudado o Estado a ter uma educação referência para o Brasil”, acrescentou. “A tecnologia atrai o jovem. Nada substitui o professor, mas temos que buscar cada vez mais trazer a tecnologia para a sala de aula. E tecnologia não é o TikTok, são ferramentas que preparam o jovem para o futuro.”

+ UmDois Esportes: Queda e expectativa sobre o futuro deixaram a torcida do Athletico em transe



Segundo o governador, os resultados são fruto do trabalho conjunto entre as gestões municipais e o Governo do Estado. “Nós criamos o Educa Juntos, que dá todo o apoio à primeira infância, desde a creche, do CMEI, até o ensino fundamental 1. Isso tem ajudado a preparar nossas crianças para quando chegarem no fundamental 2, sob nossa responsabilidade, consigam ter um acompanhamento muito mais eficiente no seu desenvolvimento”, explicou. “Alfabetização desde a base é um dos segredos”.

“Nós damos todo o material pedagógico, treinamento para professores, para secretários municipais de Educação. Isso fez com que a gente saísse de 6º para 2º em alfabetização, atrás apenas do Ceará, que sempre foi uma grande referência, inclusive para nós”, complementou.

Governador Ratinho Jr. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

“Acredito que o que foi feito nesses seis anos pelo Governo do Estado mudou o olhar do paranaense sobre educação, dos próprios pais, que têm a tranquilidade de colocar seus filhos na rede pública, de fazer a opção entre a cívico-militar ou a convencional. Então o nosso papel, como órgão de comunicação, é fazer com que a população perceba tudo isso”, complementou.

Participaram do evento o vice-governador Darci Piana; o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda; o diretor de Educação da Seed, Anderfábio Oliveira dos Santos; o diretor de Tecnologia e Inovação da Seed, Cláudio Oliveira; o ex-governador e secretário do Codesul pelo Paraná, Orlando Pessuti; o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), Celso Kloss; o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken; o presidente do Movimento Pró Paraná, Marcos Domakoski; e outras autoridades.