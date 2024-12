Dalton Trevisan transformou a literatura nacional com muito sarcasmo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Morto nesta segunda-feira (9) aos 99 anos, Dalton Trevisan, um dos maiores contistas da literatura brasileira, tinha uma personalidade reclusa e deixa um legado que transformou a literatura nacional, marcando gerações com uma escrita afiada e, muitas vezes, sombria.

Nascido em 14 de junho de 1925, em Curitiba, Dalton Trevisan começou o caminho na literatura com a fundação da revista Joaquim em 1946. A publicação, a qual editou até 1948, foi um marco cultural na capital paranaense e reuniu grandes artistas como Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Di Cavalcanti e Portinari. A revista tinha como objetivo romper com o conservadorismo da época, sendo uma plataforma de experimentação para uma arte considerada mais moderna, que fervilhava à época.

+ Veja também: Novo supermercado é inaugurado nesta terça-feira em Curitiba

Dalton Trevisan também se destacou pelas críticas incisivas aos pilares da cultura local. Foi um crítico contumaz do Paranismo, movimento artístico que acusava de perpetuar uma visão antiquada da arte. A ousadia ajudou a consolidar Curitiba no cenário da modernidade artística brasileira.

A carreira literária de Dalton Trevisan decolou de vez em 1959, com o lançamento de “Novelas Nada Exemplares”, que lhe rendeu o primeiro de seus quatro prêmios Jabuti (1960, 1965, 1995 e 2011). Dois anos depois, veio o clássico “O Vampiro de Curitiba” (1965), obra que lhe garantiu o apelido pelo qual ficou conhecido.

A obra é uma coletânea de contos breves, diretos e de alta carga emocional que enaltece aspectos sombrios do cotidiano de Curitiba. Com uma linguagem sarcástica, direta e curta e por meio de um mergulho profundo nos aspectos psicológicos dos personagens, se tornou referência na literatura da língua portuguesa.

Entre as principais características estavam a obsessão pela precisão narrativa e a prática constante de revisar e modificar os textos, mesmo após a publicação e com idade avançada, o que reforçava a fama de perfeccionista.

+ Veja também: Jovem se distrai com celular e morre após despencar 25 andares em Balneário Camboriú

Conhecido por evitar a vida pública, Dalton Trevisan raramente concedia entrevistas ou participava de eventos literários, reclusão que aumentava o mistério em torno da obra e a personalidade do autor. Ele dedicou a vida à literatura, produzindo mais de 40 livros, traduzidos para diversos idiomas. Aos 97 anos, ele lançou a Antologia Pessoal (Record), uma coleção na qual selecionou 94 contos.

Entre as inúmeras premiações, destacam-se o Prêmio Camões, recebido em 2012 pelo conjunto da obra, e o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, no mesmo ano. A contribuição de Trevisan à literatura foi reconhecida tanto no Brasil quanto internacionalmente, o que o consolidou como um dos maiores escritores de sua geração.

Dalton Trevisan deixa uma obra vasta e influente, com destaque para livros como “Cemitério de Elefantes” (1964) e “O Vampiro de Curitiba” (1965). As histórias frequentemente ambientadas em Curitiba…

>>> Leia mais na Gazeta do Povo