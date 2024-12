Chuva de meteoros vai iluminar o céu nesta semana; saiba como observar em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na madrugada entre a próxima sexta-feira (13) e sábado (14), o céu de Curitiba e restante do Brasil será iluminado por uma chuva de meteoros Geminídeas. Famoso por sua intensidade e brilho, esse fenômeno astronômico poderá apresentar até 120 meteoros por hora, de acordo com o Observatório Nacional.

Segundo a Nasa, os meteoros viajam a uma velocidade de 34 km/s e têm um brilho que alcança magnitude 2.6, o que pode facilitar a visualização mesmo com a interferência da luz da Lua.

Desde sua descoberta, no século 19, a intensidade da chuva de meteoros vem aumentando. Naquela época, observavam-se apenas 10 a 20 meteoros por hora. Atualmente com picos de 120 meteoros por hora, o fenômeno se consolidou como uma das chuvas mais esperadas do calendário astronômico.

Visibilidade em Curitiba

Para Anísio Lasievicz, diretor do Parque da Ciência Newton Freire, a visibilidade da chuva de meteoros vai depender das condições climáticas em Curitiba.

“Maior problema é o tempo, tem previsão de abertura. Quanto mais afastado do grande centro melhor vai ser a visibilidade. Importante é ter paciência e sorte”, alertou Anísio.

Melhor horário para observar

O fenômeno inicia a partir da meia-noite, com melhores condições de pico entre 3h e 4h da madrugada. Uma dica do especialista é colocar uma cadeira reclinável (pode ser de praia) ou uma manta para se deitar e curtir o momento. “Não vai ser necessário o uso de equipamentos, a chuva de meteoros é melhor contemplada a olho nu”, completou Anísio.