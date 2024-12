Previsão do tempo em Curitiba é: lava-roupas a todo vapor

Está cansado da chuva? Não consegue secar as roupas direito em casa? A boa notícia para os ansiosos que o tempo vai ficar estável já nesta quarta-feira (11) em Curitiba e região, mas existe a chance de chuviscos.

Segundo o Simepar, há variação de nebulosidade nas áreas mais a leste devido aos ventos e à umidade do mar, com possibilidade de garoa. Nas demais áreas do interior do estado, há pouca chance de chuva e as temperaturas devem aumentar até a tarde. Para Curitiba, espera-se uma maior presença de nebulosidade, o que não significa chuva. A máxima para a capital para a quarta é de 23°C.

Já pensando no fim de semana, a tendência de chuva em Curitiba com maior intensidade (14.4 milímetros). A partir disso, a dica da Tribuna do Paraná é aproveitar quinta-feira (12) e sexta-feira (13) para colocar a roupa no varal.

