Programação de Natal de Curitiba tem estreia e adiamento neste sábado

As novidades da programação do Natal de Curitiba continuam e, neste sábado (07), às 19h30, acontece a estreia do inédito espetáculo Catedral de Luz. Unindo tecnologia e música, o interior da Catedral Basílica de Curitiba será transformado em uma enorme tela de projeção de efeitos especiais.

O espetáculo de iluminação é acompanhado pela Orquestra e Coro Anima Musicale, com a participação da soprano curitibana Ornella de Lucca e do violinista Winston Ramalho. Eles farão um tributo ao Natal com músicas como Vem Chegando o Natal, Noite Feliz e Gloria in Excelsis Deo e outras.

+ Leia mais: Carrossel de Natal começa a funcionar no Passeio Público; é de graça?

A música e as projeções também criarão um ambiente lúdico e colorido para as crianças, resultando em uma celebração de amor e paz com o clássico ‘We Wish You a Merry Christmas’. A atração ficará em cartaz até sexta (13), com quatro sessões diárias até quinta: às 19h30, 20h45, 22h e 23h. Na sexta são três sessões (não tem sessão às 23h). Os ingressos devem ser adquiridos pelo Guia Curitiba.

Atração de Natal, Noite das Lanternas é adiada em Curitiba

O Lanternefest (Noite das Lanternas), previsto para este domingo (8), no Bosque Alemão, no Vista Alegre, foi transferido para o outro domingo (15) devido à previsão de chuva.

Últimas sessões da ópera no Jardim Botânico

As últimas duas sessões da ópera Um Natal para Todo Mundo, no Jardim Botânico, acontecem neste sábado (07) e domingo (08), às 19h30. O espetáculo é a grande estrela do cartão-postal mais visitado de Curitiba. Encenada ao ar livre, a ópera acontece nas escadarias em frente à famosa estufa de vidro.

+ Atenção: Festivais de rock e sertanejo causam bloqueios no trânsito neste sábado

A peça, produzida pela Fundação Cultural de Curitiba, é uma adaptação do clássico Conto de Natal, de Charles Dickens, e reúne 60 artistas em cena.

Veja as atrações do Natal de Curitiba deste fim de semana

Sábado (7/12)

Árvore de Natal Volvo no Centro Cívico

Decoração Natal Electrolux na Escola de Sustentabilidade

Decoração de Natal Ademicon no Jardim Botânico

Decoração de Natal O Boticário na Rua XV

Decoração Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui

Árvore de Luz ParkShoppingBarigüi no Parque Barigui

Decoração de Natal no Bosque Alemão

Decoração de Natal Servopa na R. Gen. Mário Tourinho

Decoração de Natal no Passeio Público

9h – Carrossel no Passeio Público

9h – Papai e Mamãe Noel no Oratório de Bach no Bosque Alemão

9h – Caminhada Inclusiva no Palácio Avenida

9h – Carreata do Papai Noel dos Correios 2024

10h – Feirinha Especial de Natal na Praça Osório

10h – Feirinha Especial de Natal na Praça Santos Andrade

11h – Oficinas de Bolacha no Oratório de Bach no Bosque Alemão

11h – Natal Encantado do Mercado Municipal Capão Raso

11h30 – Memórias de Natal com Orquestra Uninter no Memorial de Curitiba

14h – Oficinas de Bolacha no Oratório de Bach no Bosque Alemão

15h – Oficinas de Bolacha no Oratório de Bach no Bosque Alemão

16h – Roda-Gigante O Boticário na Rua XV

18h – Papai e Mamãe Noel no Oratório de Bach no Bosque Alemão

19h – Drive-Thru do Natal de Luz de Curitiba – Parque Náutico

19h – Fantástica Fábrica do Papai Noel na UniEnsino

19h30 – Auto da Adoração dos Reis Magos no Passeio Público

19h30 – Espetáculo Catedral de Luz | COM AGENDAMENTO

19h30 – Espetáculo Um Natal para Todo Mundo no Jardim Botânico | ÚLTIMOS DIAS

19h30 – Espetáculo Natal Luz dos Pinhais – Nosso Coração está em Festa no Parque Barigui

19h30 – Rua Iluminada Família Moletta. Ingresso a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Crianças até 5 anos não pagam

20h – Colheita de Natal na Ceasa

20h – Largo das Óperas O Elixir do Amor nas Ruínas de São Francisco | ÚLTIMOS DIAS

20h30 – Espetáculo O Grande Natal Místico no Memorial de Curitiba | ÚLTIMOS DIAS

20h45 – Espetáculo Catedral de Luz | COM AGENDAMENTO

21h – Espetáculo: Natal: O Nosso Coração Está em Festa – Parque Barigui

21h30 – Maria Fumaça Rumo | De Araucária até Pátio Iguaçu, no Alto Boqueirão

22h – Espetáculo Catedral de Luz | COM AGENDAMENTO

23h30 – Maria Fumaça Rumo | Do Pátio Iguaçu, no Alto Boqueirão, até o Pátio Pinhais, no Cajuru

Domingo (8/12)

Árvore de Natal Volvo no Centro Cívico

Decoração Natal Electrolux na Escola de Sustentabilidade

Decoração de Natal Ademicon no Jardim Botânico

Decoração de Natal O Boticário na Rua XV

Decoração Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui

Árvore de Luz ParkShoppingBarigüi no Parque Barigui

Decoração de Natal no Bosque Alemão

Decoração de Natal Servopa na R. Gen. Mário Tourinho

Decoração de Natal no Passeio Público

9h – Carrossel no Passeio Público

9h – Papai e Mamãe Noel no Oratório de Bach, no Bosque Alemão

9h – Caminhada Inclusiva no Palácio Avenida

9h – Carreata do Papai Noel dos Correios 2024

10h – Feirinha Especial de Natal na Praça Osório

10h – Feirinha Especial de Natal na Praça Santos Andrade

11h – Oficina de Bolacha no Oratório de Bach no Bosque Alemão

11h – Natal Encantado do Mercado Municipal Capão Raso

11h30 – Memórias de Natal com Orquestra Uninter no Memorial de Curitiba

14h – Oficina de Bolacha no Oratório de Bach no Bosque Alemão

15h – Oficina de Bolacha no Oratório de Bach no Bosque Alemão

16h – Roda-Gigante O Boticário na Rua XV

19h – Drive-Thru do Natal de Luz de Curitiba – Parque Náutico

19h30 – Auto da Adoração dos Reis Magos no Passeio Público

19h30 – Espetáculo Catedral de Luz | COM AGENDAMENTO

19h30 – Espetáculo Um Natal para Todo Mundo no Jardim Botânico | ÚLTIMO DIA

19h30 – Espetáculo Natal Luz dos Pinhais – Nosso Coração está em Festa no Parque Barigui

19h30 – Rua Iluminada Família Moletta. Ingresso a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Crianças até 5 anos não pagam.

20h – Largo das Óperas O Elixir do Amor nas Ruínas de São Francisco | ÚLTIMO DIA

20h30 – Espetáculo O Grande Natal Místico no Memorial de Curitiba | ÚLTIMO DIA

20h45 – Espetáculo Catedral de Luz | COM AGENDAMENTO

21h – Espetáculo: Natal: O Nosso Coração Está em Festa – Parque Barigui

21h30 – Maria Fumaça Rumo: da Rodoferroviária, em Curitiba, com trajeto até a Sede Rumo

22h – Espetáculo Catedral de Luz | COM AGENDAMENTO