Carrossel de Natal começa a funcionar no Passeio Público; é de graça?

Sim, é de graça. O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais ganhou mais um atrativo nesta sexta-feira (6). O tradicional Carrossel Veneziano do Passeio Público, um dos brinquedos mais queridos da época natalina na capital paranaense, começou a funcionar para a alegria da criançada.

Uma das grandes vantagens do carrossel é que ele é totalmente gratuito, permitindo que famílias de todas as classes sociais possam aproveitar. Além disso, o brinquedo é acessível para crianças com deficiência, tornando a diversão verdadeiramente inclusiva.

Luana Julia de Melo, mãe da pequena Rebecca, de 9 anos, ressaltou a importância dessas atrações sem custo. “É uma oportunidade para crianças que não têm condições também aproveitarem. Eu mesma não tinha tantas oportunidades na infância”, compartilhou.

Famílias aproveitam a novidade

A estreia do carrossel atraiu diversas famílias. Jaciara Bevilacqua levou seus quatro filhos, com idades entre 1 e 13 anos, para aproveitar a atração. “É muito divertido”, disse Josephina, de 13 anos, que junto com os irmãos planeja visitar outras atrações natalinas da cidade, como a roda-gigante da Rua XV de Novembro.

Localização estratégica

O Carrossel Veneziano está instalado em um ponto privilegiado, próximo ao portal do Passeio Público, na esquina das ruas Presidente Faria e Presidente Carlos Cavalcanti. Sua localização central facilita o acesso para moradores e turistas que desejam vivenciar o espírito natalino em Curitiba.

Com a chegada do carrossel, Curitiba reafirma seu compromisso de oferecer um Natal mágico e acessível a todos, enchendo de luz e alegria o coração da cidade nesta época especial do ano.

Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024. Carrossel veneziano do Passeio Publico. Foto: Daniel Castellano / SMCS