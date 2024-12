Enchente destrói projeto de ginástica artística de crianças em Curitiba; bora ajudar?

Os equipamentos em que crianças treinam ginástica artística em Curitiba foram danificados com a chuva do dia 29 de novembro. Os pais comovidos com a perda de objetos essenciais para a pratica desportiva estão promovendo uma vaquinha online para comprar novos itens. A meta é conseguir arrecadar R$ 50 mil.

A escolinha que envolve mais de 300 crianças e uma equipe de alto rendimento é a Ginástica Artística Paranaense (GAP). Fundada em 2015 por duas mães de alunas, o projeto ganhou vida e prêmios.

Com uma grande dedicação dos envolvidos, os equipamentos foram sendo comprados aos poucos e outros doados. Com o crescimento na procura por crianças, a GAP procurou um local maior e locou um galpão como local de treinamento no bairro Rebouças. Infelizmente, com a forte chuva no fim de novembro, os bueiros não derem conta de escoar a água, e o nível de um rio próximo acabou subindo.

O que tudo era motivo de esperança, se transformou em lamentação. Colchões, colchonetes, madeira, tapetes e um grande fosso forrado por espuma com alto investimento foram completamente perdidos.

“Toda estrutura era novinha e foi destruída. Ali era o nosso diferencial e tudo foi feito com muita batalha e esforço. Tirou o chão”, desabafou Dayane Cristina Orena, uma das coordenadoras do projeto.

No dia da chuva, várias crianças estavam no galpão treinando para uma competição. “Foi uma grande mobilização de todos, foram três caminhões para retirar toda a água. Importante que ninguém se machucou e a equipe ainda viajou para o interior do Paraná”, reforçou Dayane.

Thais Alves de Carvalho, é mãe da Vitória Acioli, de 11 anos, um dos destaques da GAP. Com a enchente, os treinamentos foram cancelados, e as meninas estão desoladas. “Ficamos tristes com o acontecimento e foi um grande susto. A primeira coisa que importa é a integridade delas, e nada aconteceu. O próximo passo é ajudar e sabemos da dificuldade, a gestão é muito transparente. Do desespero surgiu a ideia da vaquinha online para colaborar”, reforçou Thais.

Reforço de peso e colabore!

A ginasta Daniele Hypólito postou na rede social a situação da GAP. Marcou atletas famosos para que ajudem o projeto curitibano. Qualquer valor é bem-vindo e toda forma de ajuda é importante nesse momento.

>>> Ajude atletas que foram atingidos por enchente | Vaquinhas online para entrar na onda do bem. Doe, compartilhe!.