Vendas de veículos crescem 23,50% no Paraná

O número de veículos emplacados no acumulado do ano (jan-nov) foi de 262.123 unidades, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. O montante corresponde a 23,50% mais que o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 212.247 unidades.

Os automóveis e comerciais leves juntos tiveram aumento de 18,43%, emplacando no total 149.804 unidades. As motocicletas tiveram alta de 47,64%, sendo comercializadas 77.904 unidades no Paraná. Os caminhões tiveram alta de 20,47%, o equivalente a 13.138 unidades emplacadas. Os ônibus apresentaram alta de 4,36%, chegando a 1.556 unidades. Já os implementos rodoviários tiveram queda de 14,75%, totalizando 10.116 unidades no ano (vide tabela abaixo). Em relação a outubro, o mês de novembro teve alta de 0,13%, passando de 30.576 unidades (out) para 30.617 (nov).

De acordo com o presidente do Sincodiv-PR e diretor-geral da Fenabrave-PR, Marcos da Silva Ramos, os números do setor no PR estão acima do projetado para todo o Brasil, que chegou a 16,40% no acumulado do ano. Essa conquista é motivada por uma junção de fatores como oferta de crédito, incentivos das montadoras e esforços da rede de concessionárias do Estado.

Dados de veículos novos no Brasil AQUI:

https://www.fenabrave.org.br/portalv2/Noticia/17461.

(Tabelas: Fenabrave-PR/Divulgação).