Festivais de rock e sertanejo causam bloqueios no trânsito neste sábado

Duas programações musicais acontecem em Curitiba neste sábado (07), apesar das fortes chuvas previstas para a capital: Prime Rock Brasil e Universo Alegria. Por conta dos festivais, algumas ruas da cidade estão bloqueadas. Confira as alterações:

A 5ª edição do Festival Prime Rock Brasil acontece na Pedreira Paulo Leminski. Os portões do evento abrem às 12h e o show tem início marcado para às 13h, com previsão de término à 1h de domingo (08).

+ Leia mais: Alerta vermelho para grande volume de chuva em Curitiba

O evento conta com shows de Samuel Rosa, Ira!, Blitz, Biquini, Humberto Gessinger, Titãs e Dado & Bonfá tocando Legião Urbana. São esperadas aproximadamente 20 mil pessoas.

As ruas bloqueadas serão:

Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas)

João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha). Moradores da região poderão ter acesso às vias, desde que apresentem credencial ou documento que comprovem a moradia no perímetro.

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão.

Festival Universo Alegria altera trânsito no Alto da Glória neste sábado

A segunda edição do festival Universo Alegria em Curitiba acontece no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. Os portões abrem às 11h e o início do show é às 12h30, com previsão de término às 0h30.

Trabalhador veste a touca do Noel e distribui “ho,ho,hos” por Curitiba

Com mais de 12 horas de evento, são esperadas cerca de 25 mil pessoas. O fstival reúne artistas do sertanejo, como Gusttavo Lima e Ana Castela.

Os cruzamentos bloqueados na região são:

Rua Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral

Rua Ubaldino do Amaral com Floriano Essenfelder

Rua Mauá com Floriano Essenfelder

Rua Floriano Essenfelder com 21 de Abril

Rua Pedro Rolim de Moura com Mauá

Rua Barão de Guaraúna com Mauá

Rua Maria Clara com Amâncio Moro

Rua Tertuliano Muller com Amâncio Moro

Rua Ivo Leão com Amâncio Moro

Duas linhas de ônibus terão desvios por conta dos bloqueios para o evento. As linhas 361 – Augusto Stresser e 374 – Hugo Lange realizarão desvio de itinerário pelas ruas Paraguassu, Machado de Assis, Almirante Tamandaré e XV de Novembro, sentido centro, e pelas ruas Amintas de Barros, Prof. Brandão e José de Alencar, sentido bairro.