Alerta vermelho para grande volume de chuva em Curitiba

A chuva chegou valendo neste sábado (07) em Curitiba e outras cidades do Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta vermelho, indicando grande perigo para acumulado de chuva que pode chegar a mais de 100 milímetros no dia.

No estado o aviso é válido para a região de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Oeste Paranaense, Norte Central Paranaense e Centro Oriental Paranaense.

De acordo com o Inmet há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco.

Além do Paraná, o alerta vermelho de acumulado de chuva também abrange cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Conforme explica o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Samuel Braun uma frente fria no sul do estado ajuda a provocar instabilidade em todas as regiões.

“O eixo de uma frente fria segue presente na altura do sul do Brasil neste sábado, situação que mantém as taxas de instabilidade bastante elevadas também no Paraná. Teremos um dia com tempo instável no estado, com chuvas ocorrendo em vários momentos”, afirma. S

Curitiba tem alerta de tempestade neste sábado

Além do aviso vermelho, o Inmet também publicou um alerta laranja indicando tempestades neste sábado (07) em regiões dos três estados do sul do país. No Paraná podem ser atingidos Curitiba, região metropolitana, litoral, centro-sul, oeste, noroeste, norte e sudoeste.

O comunicado informa que pode chover de 50 a 100 mm/dia e os ventos podem chegar a 100 km/h. Nesse cenário existe risco de queda de energia, alagamentos e queda de árvores.

“O risco de tempestades continua elevado, condição essa válida para todas as regiões paranaenses. Destaque também para o volume de precipitação, que fica perto dos 100 mm entre oeste, sudoeste, centro-sul e sudeste. Ou seja, principalmente nas regiões mais próximas de Santa Catarina”, acrescenta Braun.

Ainda segundo o meteorologista, o domingo (08) também deverá ser chuvoso no Paraná.

Como se proteger em temporais

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.